Biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân để nhắc nhở chứ không phải để phạt tài xế

Ngày đầu áp quy định giữ khoảng cách, giao thông trên cầu Nhật Tân ra sao?

Từ hôm nay (27/9), Hà Nội thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp tài xế nhận biết khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Bốn ngày qua, từ ngày 24 đến 27/9, khu vực cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu xuất hiện tình trạng ô tô di chuyển chậm ở cả hai chiều. Có thời điểm, tại chiều từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, dòng xe xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu.

Sự xuất hiện của các biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách trên cầu khiến một số người tham gia giao thông cho rằng tài xế phải chạy chậm để giữ đúng khoảng cách, từ đó làm giao thông trên cầu ùn ứ hơn.

Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hệ thống cảnh báo này được bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân. Thời gian qua, trên cầu xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn, trong đó có nguyên nhân xe chạy tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn.

Dòng ô tô di chuyển chậm, có thời điểm xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân sáng 27/9.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, các biển báo và vạch sơn mới giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển.

Người lái xe vẫn phải tuân thủ các quy định giao thông hiện hành, còn hệ thống cảnh báo khoảng cách có vai trò hỗ trợ tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các biển báo này không được lắp đặt để xử phạt tài xế không giữ khoảng cách. Mục đích chính là cảnh báo, nhắc nhở để họ chủ động điều tiết tốc độ và khoảng cách, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng tình trạng ùn tắc những ngày qua do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân, khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng.

Nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ, quan sát vạch khoảng cách trên mặt đường và giữ cự ly với xe chạy phía trước.

Một yếu tố nữa là người tham gia giao thông đang bắt đầu làm quen với việc nhận biết khoảng cách bằng biển báo và vạch sơn mới.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, phương án sẽ được xem xét điều chỉnh, với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa hạn chế ùn tắc.

Theo phương án thí điểm, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, tốc độ tối đa trên làn ô tô số 1, sát dải phân cách giữa cầu Nhật Tân, được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 80km/h, trong khi làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp giữ mức tối đa 40km/h. Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài toàn tuyến gần 9km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,75km, gồm 8 làn xe với 6 làn ô tô và 2 làn dành cho xe máy. Đây là tuyến kết nối quan trọng từ khu vực nội đô Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đi các tỉnh phía Bắc.

Viên Minh