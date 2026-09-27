Biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân bị gỡ sau chưa đầy 24 giờ thí điểm

Theo đó, vào sáng 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, trong đó giảm tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách giữa từ 90 km/h xuống 80 km/h.

Cùng với việc hạ tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách, cơ quan chức năng bổ sung hệ thống biển báo và vạch sơn để người lái nhận biết, duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 27/9, tại cầu Nhật Tân, vị trí được bố trí hệ thống biển báo và vạch sơn khoảng cách an toàn trước đó đã không còn biển báo.

Việc này diễn ra trong ngày đầu Hà Nội triển khai thí điểm phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, trong đó giảm tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách giữa từ 90 km/h xuống 80 km/h.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tốc độ được thực hiện trên làn số 1, dành cho ô tô sát dải phân cách giữa, ở cả hai chiều lưu thông trên cầu Nhật Tân. (Hình ảnh ghi nhận vào buổi sáng 27/9).

Thời gian thí điểm kéo dài 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Trong thời gian thí điểm, tốc độ tối đa trên làn số 2 và làn số 3, đều dành cho ô tô, được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40 km/h.

Bên cạnh việc điều chỉnh tốc độ, phương án tổ chức giao thông mới còn bao gồm việc hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn và biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

Đáng chú ý, theo phương án, tại chiều từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài và chiều ngược lại, biển báo và vạch kẻ khoảng cách được bố trí tại 3 vị trí trên cầu. (Hình ảnh ghi nhận vào buổi sáng 27/9).

Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m. Trên mặt đường, các vạch sơn được bố trí tương ứng với hệ thống biển báo, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng ước lượng khoảng cách với xe phía trước. (Hình ảnh ghi nhận vào buổi sáng 27/9).

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn trên mặt đường, đi đúng tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 27/9, biển báo phục vụ việc nhận biết khoảng cách an toàn đã được tháo dỡ chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi phương án thí điểm được triển khai.

Vạch kẻ khoảng cách vẫn được giữ nguyên, nhưng các biển cảnh báo đã được dỡ.