Biển báo khoảng cách lần đầu xuất hiện trên cầu Nhật Tân

Những ngày gần đây, cầu Nhật Tân (Hà Nội) được lắp đặt hệ thống biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách xe. Đây là một trong những nội dung của phương án tổ chức lại giao thông được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là các vụ va chạm liên hoàn.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch ở phía Bắc Hà Nội, kết nối khu vực nội đô với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là một trong những tuyến cửa ngõ chính ra vào Thủ đô, có lưu lượng phương tiện lớn. Thời gian qua, tại cầu Nhật Tân, một số vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa các ôtô khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2026 chiều 25/9, Đại tá Phạm Việt Công (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) cho biết Hà Nội đang chuẩn bị triển khai các hạ tầng (biển báo, vạch xác định) để tài xế thực thi các quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân; dự kiến áp dụng thêm tại cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Theo ghi nhận thực tế, 3 vị trí trên cầu Nhật Tân được lắp đặt loạt biển thông báo đo khoảng cách.

Mỗi vị trí bố trí 5 biển báo, lần lượt ghi các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m. Trên mặt đường, các vạch sơn được bố trí tương ứng hệ thống biển báo, tạo cơ sở để người điều khiển phương tiện ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Việc duy trì khoảng cách phù hợp giúp tài xế có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn trong điều kiện phương tiện di chuyển với mật độ cao.

Vạch xác định khoảng cách có hình mũi nhọn, được sơn trên các làn đường dành cho ôtô. Các cụm vạch được bố trí cách nhau 50 m, tương ứng những mốc khoảng cách trên biển báo. Cách bố trí này giúp tài xế dễ nhận biết khoảng cách với phương tiện phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ.

Theo ghi nhận, các phương tiện trên cầu Nhật Tân duy trì khoảng cách tương đối ổn định khi lưu thông. Các mốc trên biển báo và vạch sơn dưới mặt đường tạo dấu hiệu trực quan, giúp tài xế nhận biết khoảng cách với xe phía trước.

Việc lắp đặt biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách được kỳ vọng giúp tài xế chủ động điều chỉnh tốc độ, duy trì cự ly an toàn khi lưu thông trên cầu. Đây là một trong những giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.