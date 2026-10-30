Biển báo giao thông gây nhầm lẫn: Vì sao phải rà soát?

Biển báo giao thông ở Quảng Trị gây nhầm lẫn vì cách thể hiện

Tại khu vực ngã ba Bắc Lý, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng lắp đặt biển có nội dung “Đèn đỏ cấm rẽ phải” với nền xanh, chữ trắng. Hình thức này tương tự biển chỉ dẫn “Cho phép rẽ phải” cũng có nền xanh, chữ trắng được bố trí tại một số nút giao khác.

Theo phản ánh của người dân, sự giống nhau về màu sắc khiến người điều khiển phương tiện có thể nhầm lẫn, nhất là vào buổi tối hoặc khi ánh đèn gây lóa, không kịp đọc nội dung trên biển. Một số người cho biết đã rẽ phải vì nghĩ rằng biển nền xanh có nghĩa là được phép lưu thông theo hướng này.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và thông tin trên báo chí, đơn vị đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với ngành xây dựng tháo bỏ các biển báo nói trên.

Trước đó, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết việc lắp đặt biển xuất phát từ đề nghị bổ sung thông tin tại những nút giao có đèn tín hiệu mũi tên cho phép rẽ phải bị hỏng. Việc triển khai do Sở Xây dựng và chính quyền địa phương thực hiện tùy theo quy mô, mức độ quan trọng của từng tuyến đường.

Buổi tối, đèn lóa, biển cấm rẽ phải màu xanh càng dễ khiến người dân nhầm lẫn.

Cục CSGT cũng nhiều lần kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ chú trọng thiết kế, tổ chức giao thông sao cho người tham gia giao thông dễ nhận biết, dễ thực hiện theo hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và vạch kẻ đường. Những biển phụ hoặc biển chỉ dẫn bằng chữ có nội dung dài, nhiều thông tin hay cách thể hiện chưa hợp lý cần được hạn chế nếu có nguy cơ gây nhầm lẫn.

Quy chuẩn quy định thế nào về màu sắc biển báo?

Vụ việc tại Quảng Trị cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với quy định về báo hiệu đường bộ, đặc biệt là yêu cầu phân biệt rõ chức năng của từng nhóm biển.

Theo QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ, biển viết bằng chữ có hình chữ nhật. Trong đó, biển dùng để chỉ dẫn có nền xanh, chữ trắng; biển cảnh báo có nền vàng, chữ đen; biển báo cấm hoặc hiệu lệnh có nền đỏ, chữ trắng.

Đáng chú ý, khoản 42.3 quy định hàng chữ trên biển phải ngắn gọn; biển dùng để báo cấm phải bắt đầu bằng chữ “Cấm”. Quy chuẩn cũng nêu biển viết bằng chữ được sử dụng khi không áp dụng được các kiểu biển đã quy định hoặc trong trường hợp cần thiết khác.

Đối chiếu quy định này, biển “Đèn đỏ cấm rẽ phải” tại Quảng Trị có cách thể hiện nền xanh, chữ trắng, trong khi nội dung lại mang tính chất cấm. Cách thể hiện này đặt ra vấn đề về sự thống nhất giữa màu sắc và ý nghĩa của biển báo.

Để kết luận đầy đủ về tính phù hợp của biển báo, cần xem xét hồ sơ thiết kế, loại biển được sử dụng, vị trí lắp đặt và phương án tổ chức giao thông tại nút giao. Điều quan trọng trước mắt là hệ thống báo hiệu phải giúp người đi đường nhận biết nhanh, chính xác, không phải mất thời gian suy đoán ý nghĩa của biển.

Biển báo giao thông và đèn tín hiệu cần thống nhất

Không chỉ chuyện màu sắc biển báo, việc bố trí đèn tín hiệu và chỉ dẫn rẽ phải thiếu rõ ràng cũng có thể khiến người tham gia giao thông lúng túng.

Tại một số nút giao, người điều khiển phương tiện được phép rẽ phải khi có tín hiệu mũi tên xanh hoặc chỉ dẫn phù hợp. Tuy nhiên, nếu tín hiệu cho phép rẽ không hiển thị rõ ràng, người đi đường có thể e ngại vi phạm, nhất là tại những khu vực có camera giám sát, xử phạt qua hình ảnh.

Có trường hợp người điều khiển phương tiện dù thấy hướng rẽ có thể lưu thông vẫn dừng chờ đèn mũi tên bật sáng mới dám đi. Khi nhiều phương tiện cùng chờ, dòng xe phía sau có thể bị ùn lại, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo quy định về đèn tín hiệu tại QCVN 41:2024/BGTVT, khi đèn mũi tên màu xanh bật sáng cùng tín hiệu đỏ hoặc vàng, phương tiện được đi theo hướng mũi tên nhưng phải nhường đường cho các phương tiện từ hướng khác đang được phép đi. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần quan sát tín hiệu cụ thể tại nút giao, không mặc định cứ thấy đèn đỏ là được rẽ phải hoặc cứ có biển nền xanh là được phép rẽ.

Từ vụ việc ở Quảng Trị, cơ quan chức năng tại các địa phương cần thường xuyên kiểm tra hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường; kịp thời điều chỉnh những vị trí có cách thể hiện khó hiểu, thiếu thống nhất hoặc không còn phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Một biển báo đúng quy chuẩn, dễ nhận biết không chỉ giúp người dân chấp hành đúng quy định mà còn góp phần hạn chế va chạm, ùn tắc và những tranh cãi không đáng có khi tham gia giao thông.