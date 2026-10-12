Biển Bạch hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế

Những ngày này, tuyến đường Kênh 12, ấp Trương Thoại đang được thi công. Với chiều dài gần 3 km, tổng vốn đầu tư 4 tỷ đồng, công trình khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và đưa nông sản ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Ẩn, Phó Trưởng ấp Trương Thoại, cho biết: "Bà con rất phấn khởi khi tuyến đường được khởi công, mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện, kinh tế gia đình có thêm điều kiện phát triển".

Là người dân cố cựu ở ấp Trương Thoại, ông Từ Văn Khoanh, 80 tuổi, chia sẻ, so với khoảng 10 năm trước, diện mạo quê nhà khởi sắc hơn nhiều, đời sống bà con từng bước phát triển. Những thay đổi này được tạo nên từ nhiều nỗ lực, trong đó có sự quan tâm đầu tư hạ tầng và tinh thần vươn lên của người dân địa phương.

Tuyến đường Kênh 12, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, đang được đầu tư, chuẩn bị cứng hoá bằng bê tông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Những chuyển biến hạ tầng ở Trương Thoại nằm trong kế hoạch nâng cấp giao thông nông thôn của xã Biển Bạch. Cân đối nguồn lực, địa phương ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông gắn với nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối vùng sản xuất. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, xã duy tu, sửa chữa 3 tuyến đường, tổng kinh phí 1,28 tỷ đồng. Tuyến Kênh 5, ấp Huỳnh Nui dự kiến hoàn thành trong tháng 10; các dự án nâng cấp đường Số 6 và xây dựng lộ ấp Kênh 9 đang hoàn tất thủ tục triển khai.

Ðường sá thuận lợi tạo điều kiện lưu thông hàng hoá, nhưng để kinh tế phát triển ổn định, Biển Bạch còn phải nâng chất lượng sản xuất và gia tăng giá trị những ngành nghề thế mạnh. Ðây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh tăng trưởng không thể chỉ dựa vào mở rộng quy mô, mà cần tính đến hiệu quả trên từng diện tích canh tác, khả năng tiêu thụ sản phẩm và thu nhập của người dân.

Trên đồng ruộng, các giống lúa ST24, ST25 và Một bụi đỏ được đưa vào sản xuất; 130 ha áp dụng giải pháp sinh học cải tạo đất. Trong lĩnh vực nuôi tôm, diện tích được công nhận chuẩn ASC đạt 1.151,7 ha. Những hướng đi này cho thấy sản xuất chú trọng hơn đến chất lượng, quy trình canh tác và yêu cầu thị trường.

Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương lựa chọn cây trồng, vật nuôi có chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất; đồng thời tăng cường liên kết trong người dân, từng bước nâng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ. Cùng với đó, quan tâm đầu tư hệ thống thuỷ lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất, chủ động điều tiết nguồn nước.

Theo định hướng này, phát triển kinh tế của xã đang được thực hiện đồng bộ từ khâu tổ chức sản xuất đến hạ tầng phục vụ và kết nối thị trường. Ðó cũng là hướng khai thác tốt hơn nguồn lực tại chỗ, chuyển lợi thế nông nghiệp thành giá trị kinh tế cụ thể.

Xã Biển Bạch kết nối nhà tài trợ chăm lo an sinh xã hội. (Trong ảnh: Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (bên trái), dự buổi lễ trao tặng nhà “Mái ấm an cư” và quà cho bà Châu Thị Út, ấp Trương Thoại).

Giao thông được cải thiện cũng tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ và thương mại có cơ hội mở rộng, tăng thu nhập cho người dân. Trong 9 tháng, toàn xã có 68 cơ sở đăng ký thành lập mới, kết quả này mở ra kỳ vọng về sự năng động của khu vực kinh tế hộ và cơ sở kinh doanh tại địa phương.

Xây dựng nông thôn mới từ những việc gần dân

Phát triển kinh tế phải đi cùng cải thiện chất lượng sống. Một địa phương có thêm công trình giao thông, sản xuất chuyển biến nhưng cảnh quan, môi trường và các điều kiện sinh hoạt chưa được quan tâm đồng bộ thì thành quả phát triển vẫn chưa trọn vẹn, đây cũng là phần việc Biển Bạch cần tập trung trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới, xã chỉ đạt 2/10 nhóm tiêu chí, cho thấy chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, từ giao thông, thuỷ lợi đến trường học, nước sạch và cảnh quan nông thôn.

Trong điều kiện nguồn lực có hạn, bên cạnh nguồn ngân sách, việc phát huy sức dân, tổ chức thực hiện theo thứ tự ưu tiên và duy trì hiệu quả các công trình sau đầu tư có ý nghĩa quan trọng.

Những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp làm đổi thay diện mạo nông thôn Biển Bạch.

Bà Lê Thị Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Bạch, cho biết: "Mặt trận đang phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động người dân hưởng ứng những mô hình phù hợp với điều kiện từng ấp, chú trọng chỉnh trang hàng rào, giữ gìn vệ sinh và xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Khi người dân cùng tham gia từ những việc cụ thể, diện mạo nông thôn sẽ thay đổi từ cơ sở, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chung đối với nơi mình sinh sống".

Vai trò của mặt trận và các đoàn thể là tập hợp, vận động người dân tham gia bàn bạc, thực hiện và duy trì hiệu quả các công trình, phần việc ở địa phương. Hạ tầng được đầu tư sẽ phát huy giá trị khi người dân đồng thuận, tích cực tận dụng và có ý thức gìn giữ. Sự đồng lòng ấy còn giúp các chủ trương phát triển đi vào thực tế, tạo chuyển biến bền vững, tránh chạy theo phong trào hay chỉ chú trọng kết quả trước mắt.

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, xã Biển Bạch cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Ðể làm được điều này, chính quyền phải chủ động trong điều hành, các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ và người dân phải tham gia thực chất vào quá trình phát triển./.