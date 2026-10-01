Biến áp lực thành động lực hiện thực hóa mục tiêu lớn

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tham quan mô hình Khu công nghiệp Long Đức 3, xã Bình An.

Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai với ngành tài chính của thành phố ngày 23-9, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh: “Đồng Nai đang quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển vượt ra khỏi giới hạn của một nhiệm kỳ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực đầu tư để thành phố phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân và sự phát triển của đất nước”.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng

Thông tin từ Sở Tài chính thành phố, các động lực tăng trưởng cơ bản của Đồng Nai đang được duy trì ổn định, tạo đà để tăng trưởng GRDP tiếp tục bám sát kịch bản. Tính đến gần cuối tháng 9-2026, thành phố đã giải ngân hơn 17 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 65,8% kế hoạch phân bổ sau thực hiện tiết kiệm chi. Công tác giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến mạnh so với các năm trước.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố tiếp tục khởi sắc nhờ sức hấp dẫn của hạ tầng chất lượng cao đang hoàn thiện và chính sách minh bạch, công bằng với nhà đầu tư.

Để đạt được những kết quả này, tập thể Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian chủ trì nhiều buổi làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương nhằm định hướng, tháo gỡ điểm nghẽn; chấn chỉnh kịp thời tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, cải cách hành chính và tư tưởng đùn đẩy công việc được giao. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ dựa trên hiệu quả công việc đã tạo động lực nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ðầu tư Long Ðức (thuộc Tập đoàn Sojitz, Nhật Bản) HIROYUKI ISHIL: “Chúng tôi kỳ vọng đóng góp lớn cho sự phát triển của Đồng Nai” Thời gian qua, Tập đoàn Sojitz đã nhận được sự quan tâm và tạo thuận lợi tối đa từ UBND thành phố và các sở, ngành liên quan về thủ tục đầu tư. Chính vì vậy, sau khi đầu tư rất hiệu quả Khu công nghiệp Long Ðức 1 và 2 tại xã Bình An, đón được nhiều nhà đầu tư lớn, Sojitz đang triển khai Khu công nghiệp Long Ðức 3. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của Ðồng Nai, nhất là về chất lượng thu hút các nhà đầu tư, từ đó đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng và nộp ngân sách.

Nhờ đó, trong 9 tháng của năm 2026, thành phố đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa cao, điển hình như các dự án: cầu Mã Đà, các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với số vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, cuối tháng 9-2026, thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai đã chính thức khởi công 2 cây cầu dây văng hiện đại là Cát Lái và Long Hưng với tổng số vốn đầu tư lên tới 37 ngàn tỷ đồng.

Cùng với đó, cầu dây văng quy mô hiện đại Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây đã chính thức đưa vào khai thác, mang lại niềm vui cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2026, nhiều doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá đất được UBND thành phố hỗ trợ về thủ tục đã nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng để sớm có sản phẩm đưa ra thị trường. Điển hình như: dự án chung cư thương mại trên đường Phan Trung, phường Tam Hiệp; dự án nhà ở thương mại trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên…

Đối với các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng không chỉ hỗ trợ thủ tục triển khai mà còn liên tục kiểm tra, đốc thúc tiến độ nhằm giúp thành phố có thêm 2 ngàn căn hộ trong năm 2026 và 60 ngàn căn hộ trong cả giai đoạn 2026-2030.

Tăng tốc ở những tháng cuối năm

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Đồng Nai đạt 9,81%. Do đó, để đạt mức tăng trưởng cả năm 11%, 6 tháng cuối năm phải đạt 12,05%. Theo kịch bản tăng trưởng do UBND thành phố xây dựng, quý III phấn đấu tăng 11,53% và quý IV tăng 12,52%.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho UBND thành phố, đặc biệt là ngành tài chính, trong những tháng còn lại của năm 2026 phải hoàn thành nhiệm vụ thu thêm hơn 78 ngàn tỷ đồng để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2026 là 150 ngàn tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố Đồng Nai là 100,4 ngàn tỷ đồng.

Cảng Phước An (xã Phước An) ngày càng có nhiều hàng hóa ra vào cảng. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình cho hay: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Thường trực Thành ủy giao, sở đã chủ động tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng nguồn thu.

Ngành tài chính ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông liên vùng và các khu kinh tế nhằm tạo sức lan tỏa trực tiếp đến nền kinh tế. Cùng với đó, công tác siết chặt kỷ luật ngân sách, giảm chi thường xuyên và tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng cũng được triển khai đồng bộ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn như Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Một giải pháp trọng tâm khác là ngành tham mưu UBND thành phố giữ vững động lực sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất và ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao quy mô lớn. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để doanh nghiệp tăng đơn hàng.

Những dự án có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị gia tăng ngay trong năm 2026 đang được theo dõi sát sao nhằm định lượng chính xác mức đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn.

Công tác rà soát, xử lý tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh gọn hệ thống chính trị cũng đang được đẩy nhanh theo đúng quy định. Việc xác định giá đất cụ thể để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc, bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các nghị quyết của HĐND thành phố. Nguồn thu từ quỹ đất này không chỉ bổ sung kịp thời vào ngân sách mà còn khơi thông nguồn lực đất đai, đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.