Biến an ninh mạng thành sức mạnh quốc gia từ câu chuyện của Israel

Tọa đàm “Xây dựng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên số”.

Đây là nội dung tọa đàm “Xây dựng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên số” chiều 4/11 do Alpha Books phối hợp với Trường Đại học CMC và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức.

Chương trình tập trung vào hành trình phát triển năng lực an ninh mạng của Israel, bài toán nguồn nhân lực và những đề xuất cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước. Diễn giả quốc tế là ông Amir Rapaport, đồng tác giả cuốn sách “Bí mật cường quốc an ninh mạng” và nhà sáng lập Cybertech Global Event.

Trong phần chia sẻ “Từ an ninh mạng đến sức mạnh quốc gia: Câu chuyện Israel”, ông Amir Rapaport tác giả cuốn sách này đã phân tích quá trình Israel vươn lên trở thành một trong những trung tâm an ninh mạng nổi bật trên thế giới.

Theo đó, thành công của Israel gắn với vai trò của chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục trong việc hình thành hệ sinh thái công nghệ, cùng những quyết định chính sách tạo bước ngoặt cho năng lực an ninh mạng quốc gia.

Đây cũng là những nội dung được đúc kết trong cuốn sách “Bí mật cường quốc an ninh mạng”. Tác phẩm phân tích cách Israel, từ một quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn chế, xây dựng vị thế hàng đầu về an ninh mạng nhờ sự kết nối giữa chính sách, doanh nghiệp, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Cuốn sách đồng thời đề cập những cơ hội, rủi ro mới liên quan đến bảo mật dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, cho rằng Việt Nam đang bước nhanh vào thời đại AI, dữ liệu lớn, kinh tế số và chuyển đổi số. Càng số hóa, xã hội càng phụ thuộc vào không gian mạng.

Vì vậy, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của ngành công nghệ thông tin mà liên quan trực tiếp đến ngân hàng, năng lượng, giao thông, giáo dục, y tế, doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân và an ninh, chủ quyền quốc gia.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books phát biểu tại tọa đàm.

Theo ông, Israel là trường hợp rất đáng để Việt Nam nghiên cứu. Từ cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp” đến những tác phẩm về Ben-Gurion và nay là “Bí mật cường quốc an ninh mạng”, có thể nhận thấy một câu chuyện xuyên suốt: Một quốc gia nhỏ có thể biến những giới hạn của mình thành động lực sáng tạo, biến tri thức thành sức mạnh quốc gia.

Tiếp nối câu chuyện từ Israel, ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC), trình bày tham luận “An ninh mạng Việt Nam: Từ nền tảng hiện tại đến những kỳ vọng tương lai”.

Phần chia sẻ tập trung vào sự phát triển của chính sách và khung pháp lý về an ninh mạng; nhu cầu bảo mật ngày càng gia tăng cùng quá trình phát triển kinh tế số; thực trạng thị trường và triển vọng đối với doanh nghiệp an ninh mạng trong nước cũng như doanh nghiệp quốc tế.

Ở góc độ giáo dục, TS. Ngô Minh Thành, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC, chia sẻ về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp: Xây dựng hệ sinh thái nhân lực an ninh mạng thế hệ mới”.

Diễn giả phân tích khoảng cách giữa đào tạo trên giảng đường và yêu cầu thực chiến tại doanh nghiệp, từ đó đề xuất chuyển từ mô hình đào tạo thiên về kiến thức sang phát triển năng lực thực hành, đồng thời bổ sung những năng lực mới cần thiết cho thế hệ nhân lực an ninh mạng tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại “Việt Nam cần chuẩn bị gì cho AI, dữ liệu và an ninh mạng?”.

Các chuyên gia tập trung thảo luận 3 vấn đề: Việt Nam nên ưu tiên những lĩnh vực công nghệ nào trong 5-10 năm tới; những kinh nghiệm nào từ Israel có thể tham khảo và đâu là yếu tố cần điều chỉnh theo bối cảnh Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển năng lực an ninh mạng trong thời gian tới.

Thông qua đối thoại giữa chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và giáo dục, tọa đàm góp phần mở rộng góc nhìn về xây dựng năng lực công nghệ quốc gia.