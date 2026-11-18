Hoạt động thu hút đông đảo học sinh nhà trường tham gia.

Tuần 3 của tháng 11, Câu lạc bộ (CLB) Guitar mang đến cho cả trường những tiết mục âm nhạc trẻ trung, sôi động. Mở đầu là màn trình diễn đầy năng lượng của các thành viên CLB. Giai điệu vừa cất lên, những cánh tay đã bắt đầu nhún nhảy theo nhịp. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, càng khiến không khí sân trường thêm náo nhiệt.

Tiết mục biểu diễn của các thành viên CLB Guitar.

Sức nóng tiếp tục được đẩy lên ở tiết mục thứ hai. Không còn giới hạn ở những thành viên CLB, bất kỳ học sinh nào yêu thích âm nhạc, biết nhảy và muốn thể hiện mình đều có thể nhập cuộc với những điệu flashmob sôi động. Từng nhóm học sinh nhanh chóng hòa vào điệu nhảy, người bắt nhịp, người cổ vũ, tiếng cười và tiếng nhạc hòa quyện.

Học sinh tự tin biểu diễn.

Đặc biệt, các thầy, cô giáo không chỉ đứng ngoài quan sát mà hào hứng tham gia cùng học trò. Khoảng cách giữa thầy và trò dường như được thu hẹp trong những điệu nhảy vui nhộn. Sân trường thực sự trở thành một sân khấu mở, nơi ai cũng có thể góp mặt và tận hưởng niềm vui.

Thầy Phạm Huy Lương, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Ba Đình, cho biết: “Việc tổ chức các hoạt động vui chơi giữa giờ không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn hướng đến những thay đổi tích cực trong đời sống học đường. Sau những tiết học căng thẳng, học sinh có khoảng thời gian thư giãn, giải tỏa, tái tạo năng lượng. Các hoạt động cũng khuyến khích các em rời xa màn hình điện thoại, tăng cường giao tiếp trực tiếp, vận động và kết nối với bạn bè”.

Học sinh giao lưu với nhau.

Những giờ ra chơi đặc biệt này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các em học sinh. Em Mai Thị Châu Giang, thành viên CLB Guitar, chia sẻ: “Chúng em thực sự rất vui khi nhà trường tổ chức hoạt động này. Không chỉ thành viên CLB mà học sinh toàn trường đều hào hứng, hưởng ứng nhiệt tình. Hoạt động giúp chúng em có thêm cơ hội kết nối, giao lưu với nhau. Thay vì mỗi người “dán mắt” vào điện thoại, tất cả cùng hướng về sân chơi, cùng hát, cùng nhảy và chia sẻ niềm vui. Chúng em rất mong chờ giờ ra chơi mỗi thứ tư hằng tuần”.

Học sinh toàn trường đều hào hứng tham gia hoạt động.

Hiện nhà trường có 6 CLB gồm: Tiếng Anh, Dance, Guitar, Mỹ thuật, Phát thanh học đường và Thể thao. Mỗi tuần, một CLB sẽ đảm nhận tổ chức chương trình trong giờ ra chơi. Việc xây dựng kịch bản, lựa chọn nội dung đến tập luyện và biểu diễn đều do học sinh chủ động thực hiện. Mỗi tuần một màu sắc, mỗi CLB một cách thể hiện, khiến giờ ra chơi luôn có những điều mới mẻ để chờ đón.

Không chỉ là dịp để các thành viên CLB thể hiện năng khiếu, những chương trình này còn mở rộng cơ hội tham gia cho đông đảo học sinh. Các em có thể cùng biểu diễn, cổ vũ, giao lưu, hòa mình vào không khí chung. Qua đó, những sở thích, năng khiếu được kết nối, tình bạn thêm gắn bó và những thông điệp tích cực được lan tỏa trong trường học.

Anh Lê Duy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nga Sơn, cho biết: “Thông qua sự phối hợp giữa Đoàn xã và nhà trường, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm được tổ chức đa dạng, tạo môi trường để học sinh phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng sáng tạo... Đây cũng là cách giúp các em phát triển kỹ năng mềm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức”.