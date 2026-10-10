Biến 117 tỷ đồng lừa đảo từ Nhật Bản thành tiền mã hóa, 7 đối tượng bị khởi tố

Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động ẩn danh có tính chất đặc biệt phức tạp nói trên.

Theo tài liệu điều tra, hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với lực lượng chức năng; đồng thời, sử dụng hàng loạt tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa. Những thủ đoạn tinh vi này gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh chủ thể giao dịch, truy vết dòng tiền cũng như thu thập chứng cứ điện tử.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh.

Bị can Vũ Tùng Linh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam.

Kết quả xác minh cho thấy, nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng thuộc quyền quản lý của nhóm lừa đảo, gồm các công ty: DEEP IMPACT, VENTURE INVESTORS và LUNA DEVELOPMENT.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng.

Ngay sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lập tức xóa dấu vết, tẩu tán tiền ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các mắt xích trung gian tại Việt Nam. Khi nhận được tiền, nhóm trung gian này chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm nước ngoài, qua đó hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, một số đối tượng đã dùng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố 7 bị can. Trong đó, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can về tội “Rửa tiền” (quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự) gồm: Vũ Tùng Linh (SN 1993), trú tại Phú Thọ; Lê Đức Hùng (SN 1994), trú tại Thanh Hóa và Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại Phú Thọ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ còn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự) gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997), trú tại Hà Nội; Lê Thị Bình (SN 1992), trú tại Bắc Ninh; Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994), trú tại Phú Thọ và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992), trú tại Hà Nội.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng, bạc liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Chiến công này ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm rõ hành vi của các đối tượng.

Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp Ban Chuyên án bóc tách từng giao dịch on-chain, lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, quyết tâm xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện, khai báo trung thực để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền trái phép.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, không tham gia các hoạt động đổi tiền “tay ba”, mua bán ngoại tệ trái phép. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại nước bạn.