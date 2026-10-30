BIDV triển khai dự án công nghệ thông tin với VDB

Tham dự chương trình có ông Đào Quang Trường – Tổng Giám đốc VDB, ông Lê Văn Nam – Phó Tổng Giám đốc VDB, ông Phạm Quang Tùng – Ủy viên HĐQT BIDV và ông Phan Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc BIDV, cùng đại diện lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn của hai ngân hàng. Chương trình nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2031 giữa hai ngân hàng.

Chương trình được tổ chức theo đề nghị của VDB. Hiện VDB đang đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống CNTT và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới. BIDV có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng, vận hành hạ tầng công nghệ hiện đại và triển khai các dự án CNTT quy mô lớn. Từ thực tiễn triển khai của mình, BIDV đã chia sẻ với VDB những kinh nghiệm thiết thực trong công tác quản trị, vận hành và phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng.

Đại diện BIDV và VDB trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị và triển khai các dự án CNTT

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về mô hình tổ chức quản trị, cách phân định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong khối CNTT. Bên cạnh đó, BIDV chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT quy mô lớn, tiêu biểu là dự án chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) và hệ thống quản trị nội bộ toàn hàng (BONE).

Đặc biệt, BIDV chia sẻ kinh nghiệm tự phát triển hàng loạt sản phẩm CNTT mới, từng bước thay thế các giải pháp mua ngoài, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, chủ động trong quá trình phát triển sản phẩm và đáp ứng nhanh hơn các yêu cầu nghiệp vụ ngày càng đa dạng. Đây là kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường năng lực làm chủ công nghệ.

Bên cạnh đó, BIDV chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nguồn lực, phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và đơn vị CNTT; phương thức quản lý tiến độ, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, kiểm thử, chuyển đổi và đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Những kinh nghiệm thực tiễn này góp phần bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả trong quá trình triển khai các dự án công nghệ có quy mô lớn và mức độ phức tạp cao.

Những kinh nghiệm và khuyến nghị được BIDV chia sẻ là cơ sở để VDB tham khảo trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức CNTT, nâng cao năng lực quản trị dự án và lựa chọn, triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Chương trình góp phần tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết nối chuyên môn giữa BIDV và VDB trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác toàn diện BIDV – VDB giai đoạn 2026–2031, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng ngày càng thực chất, hiệu quả, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội phối hợp trong lĩnh vực công nghệ trong thời gian tới.