BIDV tăng lợi nhuận, tổng tài sản gần 3,5 triệu tỷ đồng

BIDV giảm dự phòng, lợi nhuận quý 3 tăng tốc. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với thu nhập lãi thuần đạt 17.056 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục là nguồn thu chủ lực của ngân hàng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi thuần từ dịch vụ tại ngân hàng đạt 1.858 tỷ đồng, tăng 7,2% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 18% YoY. Ngân hàng cũng thu về 116 tỷ đồng lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh, tăng 74,9% YoY.

BIDV ghi nhận lãi thuần từ hoạt động khác đạt 2.870 tỷ đồng, tăng 12,3% YoY; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 166 tỷ đồng, tăng 15,1% YoY. Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng chỉ đạt khoảng một tỷ đồng, giảm 99,8% YoY.

Tổng thu nhập hoạt động của BIDV trong quý 3/2026 đạt 23.206 tỷ đồng, tăng 9,7% YoY. Chi phí hoạt động tăng 8,3% YoY lên 7.987 tỷ đồng, qua đó đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15.219 tỷ đồng, tăng 10,4% YoY.

Trong kỳ, BIDV giảm 25% YoY chi phí dự phòng rủi ro, xuống 4.640 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.579 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.473 tỷ đồng, cùng tăng 39,2% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BIDV ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 50.594 tỷ đồng, tăng 14,7% YoY. Ngân hàng thu về 5.442 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 5,5% YoY; 7.789 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, tăng 16,8% YoY; và 529 tỷ đồng thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần, tăng 39,3% YoY.

Cùng với việc giảm 5,4% YoY chi phí dự phòng rủi ro xuống 15.959 tỷ đồng, kết quả lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng này đạt 28.483 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2026, BIDV có tổng tài sản đạt 3.493.271 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2025, tiếp tục giữ quy mô tài sản lớn nhất hệ thống theo thông tin được cung cấp. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 2.561.795 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 2.360.525 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Về chất lượng tài sản, BIDV ghi nhận tổng nợ xấu, gồm nợ nhóm 3 đến nhóm 5, đạt 47.486 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng từ 1,47% lên 1,85%.

Trong khi đó, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của BIDV giảm nhẹ 0,2% so với cuối năm trước, còn 34.871 tỷ đồng. Diễn biến này cùng với mức tăng của nợ xấu khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 100% xuống 73%.

Về nhân sự, BIDV có 28.769 nhân viên tại cuối tháng 9/2026, giảm 504 người so với mức 29.273 người đầu năm. Dù số lượng nhân viên giảm, ngân hàng vẫn ghi nhận chi phí nhân viên trong 9 tháng tăng 5,6% YoY, từ 11.847 tỷ đồng lên 12.509 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID chốt phiên 30/10 ở mức 33.400 đồng/cp, giảm 450 đồng, tương ứng 1,33% so với phiên trước, đảo chiều sau mức tăng 0,59% ngày 29/10. Thanh khoản của BID cũng giảm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 3,32 triệu cổ phiếu, thấp hơn 46,8% so với phiên trước; giá trị giao dịch giảm gần 48%, từ 214,15 tỷ đồng xuống 111,44 tỷ đồng.