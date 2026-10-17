BIDV tăng huy động vốn qua trái phiếu, lãi suất phát hành tăng

BIDV dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2026, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu của ngân hàng có xu hướng tăng so với các đợt phát hành trước.

Theo Nghị quyết số 1276/NQ-BIDV, BIDV dự kiến thực hiện tối đa 20 đợt phát hành, với giá trị chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng mỗi đợt. Thời gian phân phối mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, kỳ hạn trên 5 năm. Lãi suất có thể áp dụng theo hình thức cố định hoặc thả nổi, tùy điều kiện thị trường và quyết định của ngân hàng tại từng đợt phát hành.

Theo thông tin được cung cấp, lãi suất trái phiếu BIDV trong các đợt phát hành gần đây tăng đáng kể. Cụ thể, lô BIDL12624 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành tháng 10/2026 với kỳ hạn 5 năm, có lãi suất 8,2%/năm. Trong khi đó, lô BID12516 phát hành tháng 6/2025, kỳ hạn 8 năm, có lãi suất 5,9%/năm; lô BID12429 phát hành tháng 8/2024, kỳ hạn 5 năm, có lãi suất 5,68%/năm.

Với trái phiếu lãi suất thả nổi, lô BIDL12627 trị giá 200 tỷ đồng, phát hành tháng 9/2026, kỳ hạn 6 năm, áp dụng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,2%/năm. Mức biên độ này cao hơn lô BID12514 phát hành tháng 6/2025 là 1%/năm và lô BID12430 phát hành tháng 9/2024 là 0,8%/năm.

Nguồn vốn thu được dự kiến dùng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế, phân bổ tối đa 2.000 tỷ đồng cho mỗi nhóm lĩnh vực gồm vận tải, kho bãi; kinh doanh bất động sản; công nghiệp, thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác.

Trước đó, ngày 12/10, BIDV cũng phê duyệt phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động và phục vụ tín dụng.

Theo VIS Rating, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý III/2026 đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng chiếm 66% tổng giá trị phát hành, với lãi suất trung bình 8,8%. Hoạt động phát hành trái phiếu thứ cấp được các ngân hàng đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn.