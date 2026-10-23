BIDV Sở Giao dịch 3 thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh từ ngày 26/10

Trên cơ sở sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 tại Công văn số 2048/KV1-QLGS1 ngày 14/05/2026; căn cứ Quyết định số 9156/QĐ-BIDV ngày 15/10/2026 của HĐQT BIDV về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 3.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3 trân trọng thông báo thay đổi địa điểm hoạt động trụ sở Chi nhánh, cụ thể như sau:

- Địa điểm hoạt động hiện tại: 20 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm hoạt động mới: 70 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 26/10/2026.

- Điện thoại liên hệ: 024.38330060.