BIDV SmartBanking tiên phong thiết kế giao diện riêng cho iPhone Duo

Sự ra mắt của iPhone Duo đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong công nghệ di động. Thiết kế màn hình gập mở ra khả năng mới về hiển thị, tương tác và sử dụng ứng dụng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về cách nhà phát triển thiết kế và vận hành ứng dụng.

Giao diện tùy biến theo màn hình gập

Đón đầu xu hướng này, BIDV chủ động phát triển giao diện SmartBanking dành riêng cho iPhone Duo, khai thác đặc trưng màn hình gập để mang đến trải nghiệm ngân hàng số trực quan, linh hoạt và liền mạch.

Giao diện BIDV SmartBanking trên iPhone Duo. Ảnh: BIDV.

Điểm khác biệt nằm ở thiết kế, thay vì chỉ dừng ở khả năng tương thích thiết bị mới. Giao diện BIDV SmartBanking tùy biến theo không gian hiển thị và phương thức tương tác đặc trưng của iPhone Duo, đồng thời giữ sự quen thuộc, thuận tiện khi sử dụng.

Khách hàng sở hữu iPhone Duo có thể dùng tiện ích quen thuộc của BIDV SmartBanking trên giao diện thiết kế phù hợp thiết bị thế hệ mới.

Bước đi này thể hiện định hướng chủ động kiến tạo trải nghiệm của BIDV, đưa giải pháp ngân hàng số Việt Nam bắt nhịp xu hướng công nghệ tiên tiến.

Hệ sinh thái tài chính số trên một ứng dụng

Sự đổi mới về giao diện trên iPhone Duo tiếp tục nối dài hành trình phát triển BIDV SmartBanking theo định hướng “Ngân hàng số của tương lai”, nơi nhu cầu tài chính và tiện ích đời sống kết nối trong một ứng dụng.

Ngoài giao dịch thiết yếu như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay quét mã QR, BIDV SmartBanking hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, sử dụng thẻ và vay vốn trực tuyến.

Từ thanh toán chi tiêu hàng ngày đến tích lũy cho tương lai, khách hàng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trên một nền tảng. Tính năng đầu tư tự động hỗ trợ sử dụng hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi. Sản phẩm tiết kiệm và đầu tư mở thêm lựa chọn tài chính, trong khi giải pháp thẻ và vay trực tuyến giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ phù hợp thuận tiện hơn.

Bên cạnh dịch vụ ngân hàng, ứng dụng tích hợp hệ sinh thái tiện ích như mua sắm, đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt phòng khách sạn, gọi taxi, giải trí và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

BIDV SmartBanking tích hợp trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm, phân tích nhu cầu và gợi ý giải pháp phù hợp. Trợ lý AI và chatbot hoạt động 24/7 giúp khách hàng tìm kiếm thông tin, tiếp cận tiện ích thuận tiện hơn.

Về bảo mật, ngân hàng tiếp tục chú trọng xác thực sinh trắc học, Smart OTP và cảnh báo giao dịch nghi ngờ, hướng tới trải nghiệm ngân hàng số an toàn, tin cậy.

Trên iPhone Duo, toàn bộ tiện ích này vận hành trên giao diện thiết kế riêng, thể hiện nỗ lực của BIDV trong việc mang đến trải nghiệm nhất quán trên nhiều loại thiết bị, đồng thời khai thác đặc trưng công nghệ của từng nền tảng.

Đón đầu công nghệ, nâng tầm năng lực ngân hàng số Việt Nam

Việc phát triển giao diện riêng cho iPhone Duo nằm trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của BIDV, lấy khách hàng làm trung tâm và coi đổi mới công nghệ là động lực nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian qua, BIDV SmartBanking liên tục mở rộng khả năng giao dịch trên nhiều nền tảng, từ điện thoại, máy tính đến đồng hồ thông minh và phương thức tương tác số khác. Tháng 9/2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận BIDV SmartBanking là ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất.

Trên nền tảng đó, việc chủ động nghiên cứu, tùy biến giao diện cho điện thoại màn hình gập cho thấy năng lực phát triển sản phẩm, khả năng thích ứng công nghệ và tư duy thiết kế lấy người dùng làm trọng tâm.

Giá trị của sự tiên phong nằm ở tốc độ tiếp cận thiết bị mới và khả năng biến tiến bộ công nghệ thành tiện ích thiết thực cho khách hàng.

Thời gian tới, BIDV tiếp tục phát triển SmartBanking thành nền tảng tài chính số thông minh, cá nhân hóa và dễ tiếp cận, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới và mang đến trải nghiệm ngày càng phù hợp nhu cầu từng khách hàng.

Từ giao diện chuyên biệt cho iPhone Duo đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, BIDV SmartBanking tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, sẵn sàng bắt nhịp bước tiến mới của công nghệ di động.