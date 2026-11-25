BIDV dự kiến phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên khoảng 91.755 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Hội đồng quản trị BIDV (HoSE: BID) vừa phê duyệt một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, BIDV dự kiến phát hành hơn 1,397 tỷ cổ phiếu phổ thông, tương ứng tỷ lệ 17,9636% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến đạt 13.972,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi trích lập các quỹ của năm 2023.

Hiện vốn điều lệ của BIDV đạt 77.782,3 tỷ đồng, tương ứng hơn 7,778 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên khoảng 91.755 tỷ đồng.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp BIDV tăng quy mô vốn điều lệ mà không phải sử dụng tiền mặt để chi trả cho cổ đông. Đây là một trong những giải pháp nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn và tạo dư địa mở rộng hoạt động tín dụng.

Về kết quả kinh doanh, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 29.483,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, việc bổ sung vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt là những ngân hàng có quy mô tín dụng lớn như BIDV.

Nguồn vốn được bổ sung sẽ góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tài trợ vốn cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Nếu hoàn tất phương án phát hành, BIDV sẽ tiếp tục gia tăng quy mô vốn điều lệ và củng cố nền tảng tài chính phục vụ các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.