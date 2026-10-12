BIDV sắp đấu giá gần 4,8 ha đất khu công nghiệp của Hoàng Quân Mê Kông

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn đang tổ chức đấu giá hai tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông tại tỉnh Vĩnh Long.

Hai khu đất có tổng diện tích 47.970,3 m², tương đương gần 4,8 ha, đều được sử dụng làm đất khu công nghiệp, hiện trạng đất trống và có thời hạn sử dụng đến ngày 8/9/2056.

Trong đó, khu đất thứ nhất thuộc thửa số 15, tờ bản đồ số 58, diện tích 25.625,6 m², có giá khởi điểm 63,65 tỷ đồng. Khu đất thứ hai thuộc thửa số 18, cùng tờ bản đồ, diện tích 22.344,7 m², có giá khởi điểm 53,34 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của hai tài sản là 116,99 tỷ đồng. Hai khu đất nằm tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh trước đây, nay thuộc phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông báo, tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của từng tài sản, bước giá tối thiểu 50 triệu đồng. Thời gian bán hồ sơ kéo dài đến 17h ngày 16/10/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 21/10 tại Chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Việc các tài sản của Hoàng Quân Mê Kông được đưa ra đấu giá diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này từng bị Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót tại dự án nhà ở xã hội CC1, CC3 cũng thuộc Khu công nghiệp Bình Minh.

Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TT ngày 31/3/2025, đến thời điểm thanh tra vào tháng 8/2024, dự án đã chậm tiến độ hơn 7 năm nhưng chưa hoàn thành xây dựng theo thiết kế. Tiến độ dự án cũng chưa được UBND tỉnh điều chỉnh.

Giá trị đầu tư xây dựng tại khu CC1, CC3 khoảng 55 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi hoàn, giải tỏa và chuẩn bị đầu tư tạm tính khoảng 2,8 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư chưa chủ động bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Đáng chú ý, dự án chưa có văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, chưa được thẩm định giá bán theo quy định. Tuy nhiên, Hoàng Quân Mê Kông đã tự định giá, ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thu tiền khách hàng và bàn giao nhà.

Thời điểm đó, theo Thanh tra, từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023, doanh nghiệp đã giao dịch 122 căn nhà ở xã hội với 125 khách hàng, tổng giá trị phát sinh hơn 147 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp một căn nhà được giao dịch với nhiều khách hàng hoặc một khách hàng đặt mua nhiều căn.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định việc chủ đầu tư tự định giá, ký hợp đồng và thu tiền khi chưa đáp ứng điều kiện bán nhà ở xã hội là chưa tuân thủ quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần, tổng số tiền 170 triệu đồng, đồng thời bị buộc hoàn trả tiền đã nhận của khách hàng.

Theo kết luận thanh tra, dù đã nộp xong tiền phạt, Hoàng Quân Mê Kông mới hoàn trả hơn 22,8 tỷ đồng trong tổng số hơn 67,5 tỷ đồng thuộc diện phải khắc phục. Việc khắc phục hậu quả còn chậm, kéo dài.

Theo giới thiệu từ website, Hoàng Quân Mê Kông là doanh nghiệp thành viên của Hoàng Quân Group (HQC), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thương mại, dịch vụ và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp giới thiệu là chủ đầu tư Khu công nghiệp Bình Minh cùng một số dự án khu dân cư, nhà ở tại Vĩnh Long và các địa phương phía Nam.

Còn Khu công nghiệp Bình Minh có diện tích 134,82 ha, trong đó đất công nghiệp và dịch vụ có thể cho thuê khoảng 99,56 ha. Thời hạn thuê đất được xác định trong 50 năm, từ năm 2006 đến năm 2056. Ngành nghề thu hút đầu tư là chế biến nông sản, thủy hải sản; sản xuất hàng tiêu dùng dệt may, gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, điện, bao bì; sản xuất vật liệu xây dựng, gạch men, tấm lợp; sản xuất hóa mỹ phẩm,...