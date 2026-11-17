Ngày 13/11/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 ban hành Thông báo số 343/TB-TTRA về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Sài Gòn. Thông báo được ban hành trên cơ sở Kết luận thanh tra số 139/KL-TTRA ngày 4/11/2026, trong đó chỉ ra một số tồn tại, sai sót, vi phạm trong quá trình hoạt động của chi nhánh.

Theo kết luận thanh tra, BIDV Nam Sài Gòn đã đạt được một số kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa bàn. Chi nhánh cũng có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện, chấp hành các quy định nội bộ của BIDV, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện BIDV Nam Sài Gòn còn một số tồn tại, vi phạm và hạn chế liên quan đến nội dung thanh tra, chủ yếu trong hoạt động cấp tín dụng. Những vấn đề được chỉ ra bao gồm công tác thẩm định cho vay, kiểm tra và giám sát vốn vay, phân loại tài sản có cùng một số tồn tại khác.

Thông báo kết luận thanh tra số 343/TB-TTRA ngày 13/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đối với BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn. Nguồn: NHNN

Đây là những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng, có vai trò đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, theo dõi việc sử dụng vốn vay và kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Việc thực hiện không đầy đủ các quy định tại những khâu này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tín dụng và chất lượng kiểm soát rủi ro của tổ chức tín dụng.

Về nguyên nhân, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 xác định BIDV Nam Sài Gòn chưa thực hiện đầy đủ và đúng các quy định nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như các quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến những tồn tại, sai sót, vi phạm trong một số hoạt động nghiệp vụ.

Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, sai sót, vi phạm thuộc về Ban Giám đốc chi nhánh, các phòng giao dịch, các phòng nghiệp vụ có liên quan và những cán bộ được giao trách nhiệm trực tiếp thực hiện công việc trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 4 kiến nghị, yêu cầu BIDV Nam Sài Gòn thực hiện nhằm khắc phục các tồn tại, sai sót, vi phạm, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin được công bố, BIDV Nam Sài Gòn có trụ sở tại Tòa nhà Vinafood 2, số 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Chi nhánh do ông Đào Danh Tuấn giữ chức Giám đốc. Tính đến ngày 31/7/2026, đơn vị có 116 cán bộ, nhân viên, được tổ chức thành 10 phòng ban và 4 phòng giao dịch trực thuộc, gồm Đại Quang Minh, Khánh Hội, Dân Sinh và Nguyễn Văn Linh.

Đáng chú ý, Thông báo số 343/TB-TTRA mới công bố những nhóm tồn tại, sai sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra, chưa nêu cụ thể từng trường hợp, giá trị các khoản cấp tín dụng có liên quan hoặc nội dung chi tiết của 4 kiến nghị xử lý. Văn bản cũng chưa cung cấp số liệu để xác định mức độ ảnh hưởng tài chính từ những tồn tại này đối với hoạt động của BIDV Nam Sài Gòn.