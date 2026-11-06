BIDV mua lại trước hạn 8.360 tỷ đồng trái phiếu

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngân hàng duy trì quy mô tài sản gần 3,5 triệu tỷ đồng và hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo Nghị quyết số 1332/NQ-BIDV ngày 2/11/2026 của Hội đồng quản trị BIDV, ngân hàng dự kiến thực hiện mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm được phát hành trong năm 2025, bao gồm các mã BID12556, BID12562 và BID12563.

Cụ thể, BIDV dự kiến mua lại 360 tỷ đồng trái phiếu mã BID12556 vào ngày 27/11/2026; 4.000 tỷ đồng trái phiếu mã BID12562 vào ngày 25/12/2026 và 4.000 tỷ đồng trái phiếu mã BID12563 vào ngày 29/12/2026. Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại là 8.360 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.

Ảnh minh họa

Theo phương án được phê duyệt, hoạt động này nhằm thực hiện quyền mua lại trước hạn của tổ chức phát hành và quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại của người sở hữu trái phiếu theo các điều khoản, điều kiện đã công bố khi chào bán năm 2025.

Việc mua lại được thực hiện trên cơ sở cam kết với người sở hữu trái phiếu, khả năng cân đối vốn của BIDV tại thời điểm thực hiện và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, BIDV cho biết phương án này còn nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, thể hiện uy tín và năng lực tài chính của ngân hàng, qua đó tạo thuận lợi cho kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn thông qua kênh phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BIDV đạt 3.493.271 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2.561.795 tỷ đồng, tăng khoảng 8%; tiền gửi khách hàng đạt 2.360.525 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Đáng chú ý, khoản mục phát hành giấy tờ có giá đạt 311.013 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025. Tổng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 34.871 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu khoảng 1,85% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 73,4%.

Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt 50.594 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu nhập hoạt động đạt 67.541 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 7% (thấp hơn tốc độ tăng thu nhập), trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 5,4% xuống còn 15.959 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, BIDV tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng thực chất, có chọn lọc, gắn với danh mục giải ngân cụ thể và chất lượng khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ lãi suất cho vay cùng chi phí huy động. Ngoài ra, ngân hàng cũng chú trọng mở rộng nguồn thu ngoài lãi từ hoạt động thanh toán, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm và các giải pháp tài chính tích hợp