BIDV Kiên Giang tri ân 65 nhà giáo nhân Ngày 20/11
Tối 16/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Kiên Giang tổ chức chương trình tri ân các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với chủ đề “Tri ân người lái đò, chắp cánh những ước mơ”.
Tại chương trình, đại diện BIDV Chi nhánh Kiên Giang gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Huỳnh Văn Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 700.000 học sinh và hơn 50.000 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,3%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,84%, xếp thứ 3 toàn quốc; học sinh đạt 98 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Dịp này, BIDV Chi nhánh Kiên Giang trao 65 phần quà tri ân đến đại diện lãnh đạo ngành giáo dục và các thầy cô giáo.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bidv-kien-giang-tri-an-65-nha-giao-nhan-ngay-20-11-a502655.html