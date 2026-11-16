BIDV Kiên Giang tri ân 65 nhà giáo nhân Ngày 20/11

Giám đốc BIDV Chi nhánh Kiên Giang Ngô Xuân Hiền tặng quà chúc mừng và tri ân các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đại diện các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, đại diện BIDV Chi nhánh Kiên Giang gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Huỳnh Văn Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 700.000 học sinh và hơn 50.000 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,3%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,84%, xếp thứ 3 toàn quốc; học sinh đạt 98 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Dịp này, BIDV Chi nhánh Kiên Giang trao 65 phần quà tri ân đến đại diện lãnh đạo ngành giáo dục và các thầy cô giáo.