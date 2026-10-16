BIDV hút trọn 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lên phương án phát hành tiếp 20.000 tỷ đồng nợ thứ cấp

Hoàn tất phân phối 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Cụ thể, ngân hàng này đã huy động thành công 800 tỷ đồng thông qua việc phát hành trọn vẹn lô trái phiếu mã BIDL12621. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026.

Lô trái phiếu BIDL12621 có kỳ hạn 5 năm, thời điểm đáo hạn được xác định vào ngày 11/9/2031. Mức lãi suất phát hành áp dụng cố định ở mức 8,2%/năm.

Bản công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nêu chi tiết về danh tính trái chủ, các biện pháp bảo đảm cũng như mục đích sử dụng vốn cụ thể của đợt chào bán riêng lẻ này. Việc phát hành thành công lô trái phiếu 800 tỷ đồng giúp nhà băng kịp thời bổ sung nguồn vốn trung hạn phục vụ cho các kế hoạch tài chính trong giai đoạn cuối năm 2026.

Kế hoạch chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng qua 4 đợt

Bên cạnh việc phát hành riêng lẻ, Hội đồng quản trị BIDV vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thuộc diện nợ thứ cấp của BIDV. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, được phân bổ phát hành qua 4 đợt nối tiếp nhau.

Tại đợt 1, ngân hàng dự kiến chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 1 năm 2027. Đợt 2 gồm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm, thực hiện từ quý 1 năm 2027 đến quý 2 năm 2027 sau khi đợt đầu khép lại.

Các đợt tiếp theo tiếp tục được chia đều theo quy mô tương tự. Đợt 3 phát hành 4.000 tỷ đồng chia đều cho hai kỳ hạn 7 năm và 8 năm, triển khai từ quý 2 năm 2027 đến quý 4 năm 2027. Đợt 4 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng còn lại dự kiến diễn ra từ quý 3 năm 2027 đến quý 1 năm 2028. Quy định phát hành nêu rõ nếu đợt trước chưa phân phối hết khối lượng chào bán dự kiến, lượng trái phiếu dôi dư sẽ được tự động chuyển sang các đợt phát hành kế tiếp tương ứng với từng kỳ hạn.

Về cấu trúc điều khoản, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có quyền mua lại sau 2 năm tính từ thời điểm phát hành, trong khi kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất chào bán được tính theo cơ chế thả nổi, bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3%/năm. Nguồn tiền thu về từ đợt phát hành 20.000 tỷ đồng này sẽ được BIDV sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng giải ngân cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.