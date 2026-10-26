BIDV hút 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày

Theo thông tin vừa được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố, đơn vị này vừa chào bán một mã trái phiếu tại thời điểm 15/10.

Cụ thể, mã trái phiếu được chào bán ký hiệu BIDL12629 có khối lượng 5.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu.

BIDV vừa chào bán thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: BIDV

Mã trái phiếu này được phát hành và hoàn tất chào bán trong ngày 15/10. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là 3 năm - tức 15/10/2029.

Theo thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã trái phiếu vừa nêu có lãi suất phát hành 8,2%/ năm.

Trái phiếu có kèm theo điều kiện mua lại của tổ chức phát hành, của người sở hữu trái phiếu, mua lại theo thỏa thuận, mua lại trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu và hoán đổi trái phiếu.

Một số điều kiện cụ thể mua lại trái phiếu có thể kể đến như, mua lại theo quyền của người sở hữu trái phiếu. Khi đó, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu trước hạn bằng 100% mệnh giá trái phiếu kèm lãi suất chưa hoàn thành tại ngày mua lại trước hạn.

Ngược lại, tổ chức phát hành cũng có nghĩa vụ mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn với giá bằng 100% mệnh giá kèm lãi suất khi có yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.

Liên quan đến các điều kiện hoán đổi trái phiếu, tổ chức phát hành có quyền đề nghị nhưng không bắt buộc người sở hữu trái phiếu thực hiện hoán đổi. Việc hoán đổi trái phiếu phải được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu.