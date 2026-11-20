MBS dự phóng lợi nhuận BIDV năm 2027 vượt 47.600 tỷ đồng. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Theo báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11/2026 do Chứng khoán MB (MBS) công bố ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) đặt mục tiêu sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,7% được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong năm 2026.

Đến cuối quý 3/2026, tín dụng của BIDV tăng khoảng 8% so với đầu năm, đồng nghĩa ngân hàng còn khoảng 2,7 điểm phần trăm tăng trưởng tín dụng để thực hiện mục tiêu cả năm.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức ngày 11/11 vừa qua, BIDV cho biết phần hạn mức còn lại sẽ được sử dụng có chọn lọc trong quý 4/2026, tùy thuộc nhu cầu vốn của khách hàng, khả năng huy động, năng lực vốn tự có và chất lượng tín dụng.

Đối với năm 2027, BIDV đang xây dựng phương án tăng trưởng tín dụng khoảng 16%. Tuy nhiên, ngân hàng chưa chốt chỉ tiêu chính thức do hạn mức tăng trưởng tín dụng vẫn phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN.

BIDV còn dư địa tăng trưởng tín dụng trong quý 4/2026

Tính đến ngày 30/9, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng khoảng 11,7% so với đầu năm, trong khi dư nợ tín dụng của BIDV tăng 8%, thấp hơn khoảng 3,7 điểm phần trăm so với toàn hệ thống.

Lý giải về mức tăng trưởng này, BIDV cho biết việc tín dụng tăng chậm hơn một số ngân hàng thương mại tư nhân không đồng nghĩa ngân hàng bị hạn chế khả năng giải ngân. Thay vào đó, BIDV ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo số liệu được MBS tổng hợp từ BIDV, tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tăng 10,5% so với đầu năm, đóng góp khoảng 76% vào mức tăng dư nợ toàn ngân hàng.

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 54,2%, doanh nghiệp vừa tăng 23,6% và doanh nghiệp lớn tăng 12,4%.

Ngược lại, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) giảm 6,1%, trong khi tín dụng bán lẻ tăng 4%, chủ yếu nhờ các khoản vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, bù đắp phần sụt giảm từ cho vay mua nhà và sản xuất kinh doanh.

Xét theo ngành nghề, dư nợ cho vay lĩnh vực dịch vụ tăng 30,7% và chế biến, chế tạo tăng 10,3% so với đầu năm.

Đối với quý 4/2026, BIDV cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên mở rộng tín dụng tại các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI và các dự án hạ tầng đáp ứng yêu cầu thẩm định.

Ngân hàng đánh giá đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ là một trong những động lực thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong trung và dài hạn.

Đến cuối quý 3/2026, danh mục tài trợ hạ tầng của BIDV bao gồm khoảng 18.400 tỷ đồng cho vay các dự án BOT và 4.500 tỷ đồng đối với các dự án cảng biển, sân bay.

Đối với các dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế tín dụng đặc biệt, BIDV cho biết đã cam kết khoảng 2.000 tỷ đồng cho một dự án thuộc diện có thể được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý cần phân biệt giữa khoản tín dụng đã cam kết, dư nợ thực tế giải ngân và các dự án đang trong quá trình thẩm định. BIDV hiện chưa đưa ra mục tiêu giải ngân cụ thể đối với nhóm dự án hạ tầng trong năm 2027.

Ở lĩnh vực bất động sản, BIDV cho biết dư nợ tín dụng liên quan đến ngành này chiếm khoảng 24,1% tổng dư nợ, tương đương giới hạn nội bộ mà ngân hàng duy trì trong những năm gần đây.

Riêng dư nợ cho vay chủ đầu tư bất động sản ước khoảng 240.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025. BIDV định hướng tiếp tục kiểm soát tỷ trọng tín dụng bất động sản và ưu tiên những dự án có dòng tiền rõ ràng, khả năng tiêu thụ tốt.

Đối với cho vay mua nhà, dư nợ cuối quý 3/2026 đạt khoảng 341.000 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với quý trước. Trong kỳ, ngân hàng giải ngân mới khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá trị các khoản trả nợ khoảng 18.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của BIDV, nhu cầu vay mua nhà chưa phục hồi rõ rệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn cao và thanh khoản thị trường bất động sản hạn chế. Ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản giải ngân mới nhằm hỗ trợ nhu cầu tín dụng.

Chi phí dự phòng quý 4/2026 có thể tăng gấp đôi quý trước

Bên cạnh kế hoạch mở rộng tín dụng, chất lượng tài sản cũng là nội dung được BIDV đề cập tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11.

Theo báo cáo của MBS, tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 tại cuối quý 3/2026 của BIDV ở mức 1,58%, sát ngưỡng kiểm soát tối đa 1,6% mà ngân hàng đặt ra cho cả năm.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 trên tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt 1,85%, tăng so với mức 1,47% cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng tăng 0,32 điểm phần trăm so với quý trước, lên 1,54%.

Theo giải thích của BIDV, chất lượng tài sản chịu tác động từ việc phân loại lại nợ theo thông tin của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), khả năng trả nợ suy yếu của một bộ phận khách hàng và việc các cơ chế cơ cấu nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực.

Các khoản vay cần theo dõi tập trung chủ yếu tại nhóm SME, doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng và một số hoạt động thương mại.

Tỷ lệ nợ xấu của nhóm doanh nghiệp lớn ở mức khoảng 3%, trong khi nhóm SME khoảng 2,26%. Đối với khách hàng bán lẻ, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,95% cuối năm 2025 lên 1,22%, chủ yếu liên quan đến cho vay mua nhà và sản xuất kinh doanh.

Trong quý 4/2026, BIDV đặt mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 không vượt 1,6%, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) từ 73,4% cuối quý 3/2026 lên khoảng 85% vào cuối năm.

Theo MBS, kế hoạch chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cả năm 2026 của BIDV vào khoảng 25.200 tỷ đồng. Sau khi trích lập 15.959 tỷ đồng trong 9 tháng, phần còn lại theo kế hoạch tương đương khoảng 9.300 tỷ đồng trong quý 4/2026, cao gấp đôi mức 4.640 tỷ đồng của quý 3/2026.

MBS đánh giá việc tăng trích lập dự phòng trong quý cuối năm có thể gây áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận của BIDV, dù thu nhập hoạt động được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Tuy nhiên, theo báo cáo của MBS, chi phí dự phòng thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ hình thành nợ xấu, kết quả thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm và diễn biến phân loại nợ.

Về phía BIDV, ngân hàng cho biết trong 12 tháng tới sẽ tập trung xử lý các khoản vay có nguy cơ chuyển nhóm, đẩy mạnh thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp đối với khách hàng còn khả năng phục hồi.

BIDV và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 - 2027. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Dự phóng lợi nhuận BIDV năm 2027 đạt hơn 47.600 tỷ đồng trước thuế

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, BIDV đạt thu nhập lãi thuần 17.056 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Thu nhập ngoài lãi đạt 6.150 tỷ đồng, tăng 2,8% YoY. Tổng thu nhập hoạt động đạt 23.206 tỷ đồng, tăng 9,7% YoY, trong khi chi phí hoạt động tăng 8,3% YoY, lên 7.987 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% YoY, còn 4.640 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.331 tỷ đồng, tăng 39,9% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8% YoY.

Thu nhập phí thuần trong 9 tháng đạt 5.442 tỷ đồng, tăng 5,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 7,2% YoY.

Hoạt động thu hồi nợ đã xử lý mang về khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 14,1% YoY, qua đó hỗ trợ thu nhập khác tăng 16,8% YoY.

Đối với triển vọng kinh doanh, MBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động của BIDV năm 2026 đạt 99.258 tỷ đồng, tăng khoảng 8,7% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 42.624 tỷ đồng, tăng khoảng 12,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 34.099 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Sang năm 2027, MBS dự báo tổng thu nhập hoạt động của BIDV tăng lên 112.402 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 85.052 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2026, còn thu nhập ngoài lãi đạt 27.350 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2027 được MBS dự phóng đạt 47.652 tỷ đồng, tăng khoảng 11,8% so với năm 2026. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 38.122 tỷ đồng, cũng tăng 11,8%.

Cùng với đó, MBS dự báo tổng tài sản BIDV đạt hơn 4,02 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2027, tăng khoảng 10,1% so với cuối năm 2026. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt hơn 3,42 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt gần 2,57 triệu tỷ đồng.

MBS cũng dự báo NIM của BIDV cải thiện từ khoảng 2,1% năm 2026 lên 2,3% năm 2027. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu có thể tăng từ 1,6% lên 1,7%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 76,4% xuống 70,3%.