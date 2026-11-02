BIDV giảm lãi suất tại quầy, giữ nguyên biểu lãi suất online

Bước sang tháng 11/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động tại quầy sau nhiều tháng duy trì ổn định.

Động thái này được áp dụng đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trong khi lãi suất tiền gửi trực tuyến không thay đổi.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, BIDV niêm yết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VND ở mức 0,1%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, tiền gửi từ 1-2 tháng được áp dụng lãi suất 2,1%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng có lãi suất 2,4%/năm. Những mức lãi suất này được giữ nguyên so với biểu niêm yết trước đó.

Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, BIDV giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động. Cụ thể, các kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng được niêm yết ở mức 3%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy BIDV tháng 11/2026

Đối với nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 12, 13, 15 và 18 tháng được áp dụng đồng loạt ở mức 5,4%/năm. Hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng cũng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm. Đây là mức cao nhất trong biểu lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng cá nhân của BIDV trong tháng 11/2026.

Bên cạnh khách hàng cá nhân, BIDV cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với khách hàng doanh nghiệp trong tháng 11/2026. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm được áp dụng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi doanh nghiệp lĩnh lãi cuối kỳ có lãi suất dao động từ 2,1-4%/năm, tùy theo kỳ hạn. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, ngân hàng áp dụng lãi suất 0,2%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi doanh nghiệp kỳ hạn 1-2 tháng được BIDV niêm yết lãi suất 2,1%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng có lãi suất 2,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, tiền gửi từ 6 đến 11 tháng được hưởng lãi suất 2,9%/năm. Trong khi đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 đến 60 tháng cùng được áp dụng mức 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp tháng 11/2026

Với mức lãi suất 4%/năm, nhóm kỳ hạn 12-60 tháng hiện có lãi suất cao nhất trong biểu huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp tại BIDV.

Trái với diễn biến giảm tại quầy, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của BIDV trong tháng 11/2026 được giữ nguyên ở tất cả các kỳ hạn.

Đối với các khoản tiền gửi online ngắn hạn từ 1 đến 3 tuần, BIDV áp dụng lãi suất 0,5%/năm. Tại nhóm kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm.

Với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất 6,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi Online BIDV tháng 11/2026

Ở nhóm kỳ hạn dài, BIDV áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. Đây là mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng trong tháng này.

Như vậy, trong tháng 11/2026, lãi suất tiền gửi cá nhân tại quầy của BIDV cao nhất là 5,4%/năm, trong khi gửi trực tuyến có mức cao nhất 6,8%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động cao nhất được áp dụng là 4%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 60 tháng.