BIDV dự kiến phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV/2026

Ngày 14/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ trong quý IV/2026, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng.

Theo phương án được thông qua, trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn BIDV

Bên cạnh đó, trái phiếu được BIDV phát hành có kỳ hạn trên 5 năm và có thể chia thành tối đa 20 đợt phát hành, với khối lượng chào bán tối thiểu mỗi đợt là 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, bằng đồng Việt Nam.

Với tổng giá trị phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng và mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, BIDV có thể phát hành tối đa 80.000 trái phiếu theo phương án này.

Theo thông tin từ BIDV, lãi suất trái phiếu có thể cố định hoặc thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Mức lãi suất và biên độ cụ thể do BIDV quyết định cho từng đợt phát hành, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn.

Đồng thời, lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hằng năm hoặc theo thời hạn do BIDV quy định. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn, bằng 100% mệnh giá, trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc có quy định khác.

Theo số liệu từ BIDV, lãi suất trái phiếu ngân hàng này trong các đợt phát hành gần đây có xu hướng tăng ở cả lãi suất cố định và biên độ lãi suất thả nổi.

Điền hình như mã BIDL12624 phát hành tháng 10/2026, trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm có lãi suất 8,2%/năm; mã BID12516 phát hành tháng 6/2025, kỳ hạn 8 năm có lãi suất 5,9%/năm; mã BID12429 phát hành tháng 8/2024, kỳ hạn 5 năm có lãi suất 5,68%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu được BIDV công bố nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng vốn cấp 2 của ngân hàng. Trái phiếu phải đáp ứng các điều kiện ghi nhận vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành. Quy mô phát hành thực tế phụ thuộc vào kết quả triển khai trong quý IV/2026.

Trước đó, ngày 12/10, BIDV cũng phê duyệt phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, nhằm bổ sung vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động và tạo nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.