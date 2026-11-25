Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa thông qua một số nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết HĐQT, ngân hàng dự kiến phát hành 1.397.250.028 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 17,9636% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt khoảng 13.972,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, cụ thể là phần lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi trích lập các quỹ của năm 2023.

Lịch sử chia trả cổ tức của BIDV (Ảnh: Vietstock).

Hiện BIDV có hơn 7,778 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 77.782,3 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên khoảng 91.754,8 tỷ đồng.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông BIDV thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026. Theo phương án được phê duyệt, ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 26.757 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư.

Trong lộ trình này, tháng 8/2026, BIDV đã hoàn tất phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng giá trị khoảng 4.982 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã chào bán riêng lẻ hơn 258 triệu cổ phiếu với giá bình quân 38.900 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV đang triển khai kế hoạch chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2027.

Đối với cổ tức năm 2025, ngân hàng đã thực hiện chi trả bằng tiền mặt với tỉ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng của BIDV đạt 29.483,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 23.646 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỷ đồng.

Tại hội nghị nhà đầu tư gần đây, ban lãnh đạo BIDV cho biết ngân hàng đặt mục tiêu sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,7% được Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2026. Con số này cao hơn mức tăng trưởng tín dụng 8% ghi nhận vào cuối quý III.