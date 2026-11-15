BIDV cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tại CT6 Kiến Hưng

Trước thềm phiên tòa ngày 18/11, hồ sơ vụ án liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội ghi nhận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Bemes để thực hiện việc bồi thường, khắc phục hậu quả.

Cụ thể, vào ngày 24/4/2026, BIDV đã phát hành văn bản số 505A về việc cam kết tín dụng số tiền trên cho doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 27/11/2019, BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội cũng đã phát hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng nhằm phục vụ việc khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án này, với tài sản bảo đảm là các sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Thản.

Như vậy, hồ sơ vụ án đã ghi nhận 2 văn bản liên quan đến BIDV, bao gồm khoản bảo lãnh 530 tỷ đồng năm 2019 và cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng năm 2026. Tuy nhiên, các thông tin được công bố hiện mới chỉ đề cập đến văn bản cam kết tín dụng chứ chưa xác định khoản vay 1.000 tỷ đồng này đã được giải ngân hay chưa.

Về phương án khắc phục hậu quả tại dự án CT6 Kiến Hưng, ngay từ tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản đã đề xuất 3 hướng xử lý đối với các sai phạm. Một phương án là thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5, phương án khác là mua lại căn hộ hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng rồi tự phá dỡ tòa CT6C.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên toà năm 2023.

Trong quá trình điều tra, ông Thản đã lựa chọn phương án mua lại căn hộ hoặc hoàn trả tiền cho người mua nhà. Tuy nhiên, do Công ty Bemes không đạt được thỏa thuận với khách hàng nên ông Thản đã đề nghị BIDV bảo lãnh số tiền phải hoàn trả theo quy định.

Đáng chú ý, kết luận định giá tài sản ngày 10/7/2026 xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng hiện ở mức hơn 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư có giá trị hơn 1.856 tỷ đồng và 13 căn liền kề có giá trị hơn 190 tỷ đồng.

Trước đó, 519 khách hàng đã thanh toán tổng cộng gần 591 tỷ đồng để mua các căn hộ nói trên, bao gồm hơn 59 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Sau khi trừ đi khoản thuế này, cơ quan tố tụng xác định số tiền ông Lê Thanh Thản thu lợi bất chính là hơn 531 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đưa ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ra xét xử sơ thẩm về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 18/11/2026, với phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.

Cùng trong vụ án này, 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) cũng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 8/2023 nhưng Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch chi tiết 1/500, tự ý tăng diện tích, chiều cao, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được phê duyệt.

Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ 519 căn hộ đã bán cho khách hàng đều không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, trong đó riêng tòa CT6C có tới 437 căn hộ được xây dựng ngoài quy hoạch.