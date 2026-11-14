BIDV (BID) liên tiếp huy động hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, rốt ráo mua lại hơn 8.300 tỷ đồng nợ trước hạn

Liên tục phát hành lượng lớn trái phiếu, lên kế hoạch huy động thêm 8.000 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cập nhật các văn bản công bố thông tin liên quan đến kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BID). Theo dữ liệu được công bố, vào ngày 03/11/2026, ngân hàng đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mang mã BIDL12633 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, lô trái phiếu này có tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu kéo dài 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 03/11/2036. Mức lãi suất áp dụng được ghi nhận trên hệ thống là lãi suất thả nổi 8,2% mỗi năm.

Trước đợt huy động quy mô lớn này, vào ngày 30/10/2026, ngân hàng cũng đã hoàn tất phân phối hai lô trái phiếu khác mang mã BIDL12634 và BIDL12632. Tổng giá trị phát hành của hai lô này lần lượt đạt 50 tỷ đồng và 145 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn dài từ 7 đến 14 năm, với thời điểm đáo hạn dự kiến rơi vào ngày 30/10/2040 và 30/10/2033.

Hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm. Ban lãnh đạo đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ trong quý 4 năm 2026 với giá trị tối đa lên tới 8.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và được phân loại là nợ thứ cấp. Kế hoạch chào bán được chia thành tối đa 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu và kỳ hạn 5 năm. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tạo nguồn vốn giải ngân cho vay khách hàng thuộc các nhóm ngành kinh tế thiết yếu.

Chi hơn 8.300 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh doanh để tất toán sớm các lô trái phiếu

Cùng với việc đẩy mạnh phát hành nợ mới để cơ cấu lại nguồn vốn dài hạn, ngân hàng cũng lên phương án mua lại trước hạn khối lượng lớn trái phiếu đã phát hành. Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch tất toán sớm ba lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 8.360 tỷ đồng. Nguồn tiền để thực hiện việc mua lại sẽ được trích trực tiếp từ nguồn vốn kinh doanh hiện có của ngân hàng, bảo đảm quá trình thanh toán diễn ra đúng tiến độ cam kết với các trái chủ.

Theo kế hoạch chi tiết, đợt tất toán đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2026 đối với toàn bộ lô trái phiếu mang mã BID12556. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/11/2025 với tổng giá trị 360 tỷ đồng. Sản phẩm tài chính này có kỳ hạn ban đầu là 2 năm và ngày đáo hạn dự kiến rơi vào cuối tháng 11 năm 2027. Việc mua lại sớm hơn một năm giúp ngân hàng chủ động kiểm soát chi phí lãi vay trong cấu trúc tài chính tổng thể.

Vào tháng cuối cùng của năm 2026, ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện việc thanh toán trước hạn cho hai lô trái phiếu quy mô lớn. Cụ thể, lô trái phiếu mã BID12562 sẽ được mua lại vào ngày 25/12/2026 và lô trái phiếu mã BID12563 sẽ được thanh toán vào ngày 29/12/2026. Cả hai lô nợ này đều được phát hành vào tháng 12 năm 2025 với giá trị huy động 4.000 tỷ đồng mỗi đợt. Tương tự như lô đầu tiên, hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 12 năm 2027.