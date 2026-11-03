BIDV (BID): Chi hơn 8.300 tỷ đồng tất toán sớm trái phiếu, rục rịch phát hành thêm 8.000 tỷ đồng

Chi hàng nghìn tỷ đồng tất toán sớm các lô trái phiếu

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BID, BIDV) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2026. Ngân hàng lên kế hoạch mua lại trước hạn ba lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 8.360 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích từ nguồn vốn kinh doanh của BIDV.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BID12556 vào ngày 27/11/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 27/11/2025 với tổng giá trị 360 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 27/11/2027. Kế tiếp, BIDV sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã BID12562 vào ngày 25/12/2026 và lô trái phiếu mã BID12563 vào ngày 29/12/2026. Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành từ tháng 12/2025, mỗi lô có tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.

Trước đó, vào ngày 15/10/2026, ngân hàng đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã BIDL12629 ra thị trường trong nước. Với giá chào bán 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, lô phát hành này có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 15/10/2029. Dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy lô trái phiếu này có lãi suất cố định ở mức 8,2%/năm.

Phát hành thêm 8.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Cùng với kế hoạch thanh toán các khoản nợ cũ, BIDV đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ trong quý IV/2026. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là loại trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và được ghi nhận là nợ thứ cấp của BIDV.

Về chi tiết phương án, trái phiếu sẽ có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị với kỳ hạn 5 năm. Lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Ngân hàng dự kiến thực hiện phát hành tối đa 20 đợt, mỗi đợt có trị giá tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời điểm phát hành được ấn định trong quý IV/2026.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được BIDV sử dụng để tăng vốn cấp 2. Việc bổ sung nguồn vốn giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vốn cấp 2 này sẽ tạo cơ sở để ngân hàng mở rộng quy mô cho vay khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm.