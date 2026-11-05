BIDV (BID): Chi hơn 8.300 tỷ đồng mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu, lợi nhuận 9 tháng tiệm cận mốc 30.000 tỷ

Trích nguồn vốn kinh doanh mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu

Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BID, BIDV) vừa chính thức phê duyệt phương án mua lại trước hạn các lô trái phiếu trong năm 2026. Theo kế hoạch được công bố, ngân hàng dự kiến sẽ chi ra tổng cộng 8.360 tỷ đồng để tiến hành mua lại trước hạn đối với ba mã trái phiếu từng được phát hành trong năm 2025. Cả ba lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể về lộ trình thanh toán, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 360 tỷ đồng đối với mã trái phiếu BID12556 vào ngày 27/11/2026. Tiếp đó, hai mã trái phiếu mang mã số BID12562 và BID12563 sẽ lần lượt được tất toán vào ngày 25/12 và 29/12 với quy mô đồng đều là 4.000 tỷ đồng cho mỗi mã. Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động thanh toán nợ trước hạn này được trích trực tiếp từ nguồn vốn kinh doanh hiện có của ngân hàng.

Theo lý giải từ phía ngân hàng, quyết định mua lại trước hạn được thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước và bám sát khả năng cân đối vốn tại thời điểm tiến hành thanh toán. Hoạt động này không chỉ giúp tổ chức tín dụng thực hiện đúng cam kết với người sở hữu trái phiếu mà còn khẳng định rõ năng lực tài chính vững mạnh. Thông qua việc thanh toán sòng phẳng trước hạn, nhà băng này kỳ vọng sẽ gia tăng uy tín trên thị trường vốn, từ đó tạo nền tảng thuận lợi cho các đợt huy động nguồn vốn trung và dài hạn trong tương lai. Trước quyết định mua lại này, vào giữa tháng 9/2026, ngân hàng cũng đã tổ chức phát hành thành công đợt 3, thu ròng về hơn 3.480 tỷ đồng từ việc chào bán gần 34,8 triệu trái phiếu.

Lợi nhuận 9 tháng bứt phá nhờ giảm áp lực dự phòng rủi ro

Hoạt động tất toán nợ vay diễn ra trong bối cảnh BIDV đang duy trì được kết quả hoạt động kinh doanh vô cùng tích cực. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy nhà băng này ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 10.579 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính tạo nên sự bứt phá này xuất phát từ việc các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi duy trì đà tăng trưởng kết hợp với khả năng kiểm soát và kéo giảm thành công chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của ngân hàng ghi nhận mức tăng 12% so với cùng kỳ, vươn lên đạt 45.442 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn này đã giảm 5%, lùi về mức 15.959 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa tăng trưởng doanh thu và giảm áp lực trích lập dự phòng đã trực tiếp giúp lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ 25%, chính thức chạm mốc 29.483 tỷ đồng.

Không chỉ ghi nhận bức tranh lợi nhuận sáng màu, quy mô nguồn vốn hoạt động của tổ chức tín dụng này cũng vừa trải qua một đợt mở rộng đáng kể. Vào thời điểm cuối tháng 8/2026, ngân hàng đã hoàn tất việc phân phối thành công 498,16 triệu cổ phiếu mới cho 67.641 cổ đông. Sự thành công của đợt phát hành tăng vốn này đã chính thức đẩy quy mô vốn điều lệ của ngân hàng vượt lên mức 77.782 tỷ đồng, tạo bộ đệm vững chắc cho các kế hoạch mở rộng tín dụng vào cuối năm.