Bidiphar báo lãi quý III/2026 tăng 40%, khoản lãi từ công ty liên kết đảo chiều

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, HOSE: DBD) ghi nhận doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm nhẹ xuống 251 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 209 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ 88 tỷ đồng lên 97 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 23 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ 4,1 tỷ đồng xuống 3 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay giảm từ 1,3 tỷ đồng xuống 579 triệu đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là khoản lãi từ công ty liên kết, liên doanh đạt 10 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 105 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận khoản lỗ khác 4,1 tỷ đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Bidiphar báo lãi sau thuế 84 tỷ đồng, tăng 40% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 254 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.090 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ đồng, tăng 9%. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Bidiphar đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tích cực trên là do lãi từ công ty liên kết tăng, doanh thu hoạt động tài chính tăng và công ty không trích chi phí quỹ phát triển khoa học và công nghệ so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty liên tục kiểm soát chặt lẽ chi phí sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và kết quả lợi nhuận trong kỳ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2026 cho thấy một số thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của Bidiphar.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.815 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 203 tỷ đồng xuống còn 28,9 tỷ đồng, tương đương mức giảm 85,8%.

Quý III/2026 Bidiphar ghi nhận doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: DBD).

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 413 tỷ đồng lên 519 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm gần như toàn bộ giá trị.

Một biến động khác nằm ở hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho của Bidiphar đạt 485 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho trước dự phòng giảm giá đạt 510 tỷ đồng, trong khi khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 24,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, các khoản phải thu ngắn hạn của Bidiphar đạt 520 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 494 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ ghi nhận 62,7 tỷ đồng.

Một khoản mục đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Giá trị khoản mục này đạt 634 tỷ đồng chiếm khoảng 22% tổng tài sản.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Bidiphar đạt 997 tỷ đồng, tăng 15%.

Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 628 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đạt 368 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng lên 154 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng lên 240 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của Bidiphar đạt 1.818 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 613 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ này là 253 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều ngày 30/10 cổ phiếu DBD đang giao dịch ở mức 45.750 đồng, giảm 0,44% vối khối lượng giao dịch là 105.700 đơn vị.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên chiều 30/10 cổ phiếu DBD của CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định giao dịch ở mức 45.750 đồng/cổ phiếu, giảm 0,44% so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 105.700 đơn vị.