BID chính thức góp mặt trong FTSE All-World

Cổ phiếu BID được đưa vào FTSE All-World, mở rộng kết nối với vốn quốc tế. (Ảnh minh họa)

FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 của bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Theo đó, cổ phiếu BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức được lựa chọn vào FTSE All-World Index, thuộc nhóm Mid Cap và trở thành một trong 6 cổ phiếu Việt Nam góp mặt trong chỉ số này.

Việc gia nhập FTSE All-World diễn ra trong bối cảnh quy mô, thanh khoản và khả năng tiếp cận của cổ phiếu BID đối với nhà đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Trong quý I/2026, BIDV hoàn tất chào bán riêng lẻ hơn 258,7 triệu cổ phiếu, huy động trên 10.063 tỷ đồng. Trong số này, gần 115,9 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài. Đợt tăng vốn góp phần củng cố năng lực tài chính và gia tăng quy mô cổ phiếu lưu hành của ngân hàng.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản BIDV đạt khoảng 3,44 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2026 đạt 10.333 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và 21% so với quý trước. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.905 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Về sở hữu nước ngoài, cổ phiếu BID hiện có tỷ lệ sở hữu khoảng 17,6%, so với giới hạn tối đa 30%, tương ứng còn khoảng 12,4 điểm phần trăm dư địa.

Việc trở thành cấu phần của FTSE All-World giúp BID hiện diện rõ hơn trong hệ thống tham chiếu của các nhà đầu tư quốc tế. Các quỹ thụ động theo dõi FTSE có thể xem xét phân bổ cổ phiếu theo tỷ trọng chỉ số, trong khi các quỹ chủ động sử dụng FTSE làm chỉ số tham chiếu có thêm cơ sở đưa BID vào phạm vi nghiên cứu.

Tuy nhiên, dòng vốn thực tế vào cổ phiếu BID còn phụ thuộc vào tỷ trọng trong chỉ số, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và quy mô tài sản của từng quỹ. Việc gia nhập FTSE All-World qua đó mở thêm một kênh tiếp cận nguồn vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tăng mức độ nhận diện của cổ phiếu BID trên thị trường vốn toàn cầu.