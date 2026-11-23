Lâm Bích Tuyền lần đầu đóng vai chính điện ảnh

"Trên con đường mới" do Trần Bảo Sơn đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, bộ phim quy tụ nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm như NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự cùng những gương mặt mới như Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Juliet Bảo Ngọc.

Trần Bảo Sơn đồng thời đảm nhận vai Trung, nhân vật có mối quan hệ với nhiều tuyến vai trong phim, trong đó Thúy (á hậu Lâm Bích Tuyền thủ vai) là người yêu và Mai (Juliet Bảo Ngọc) là em gái.

Á hậu Lâm Bích Tuyền và Trần Bảo Sơn tại trường quay bộ phim "Trên con đường mới".

Á hậu Lâm Bích Tuyền đảm nhận vai Thúy và lần đầu người đẹp đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh. Bích Tuyền cho biết khi tham gia casting, cô mới chỉ được tiếp cận một đoạn nhỏ của kịch bản. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu về nhân vật đã khiến cô cảm thấy hứng thú bởi sự tương đồng với tính cách của bản thân.

"Vai Thúy này cũng có một số tính cách giống với Tuyền, là một cô gái rất nhẹ nhàng nhưng cũng có nội lực khá mạnh và không hề mỏng manh", cô cho biết. Sự lương thiện của Thúy cũng là yếu tố khiến nữ diễn viên yêu thích nhân vật. Sau khi được đọc kịch bản đầy đủ hơn, cô càng cảm thấy hứng thú với vai diễn.

Ban đầu, Lâm Bích Tuyền hình dung Thúy là một cô gái tự tin, bản lĩnh, đôi khi bướng bỉnh. Tuy nhiên, quá trình làm việc với Trần Bảo Sơn và ê kíp giúp cô nhận ra những góc khuất trong tâm lý nhân vật. "Tuyền thấy là sâu bên trong Thúy cũng có những đôi lúc mỏng manh", người đẹp nói.

Lâm Bích Tuyền tại 1 phân đoạn trong phim.

Lâm Bích Tuyền cũng nhận được nhiều hướng dẫn từ Trần Bảo Sơn trong quá trình chuẩn bị và ghi hình. Anh giúp cô thả lỏng, hòa mình vào nhân vật và xử lý tâm lý trên phim trường. "Anh Sơn chỉ cho mình cách đo lường cảm xúc, để khi nào mình nên nén lại, lúc nào nên bùng lên để cho nó hấp dẫn hơn, khác màu sắc hơn", Lâm Bích Tuyền chia sẻ.

Nói về thông điệp của tác phẩm, Lâm Bích Tuyền kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến niềm hy vọng cho khán giả, khi những điều cũ qua đi để mở ra những khởi đầu mới và may mắn phía trước.

Bên cạnh Lâm Bích Tuyền, "Trên con đường mới" còn có Paris Bảo Nhi trong vai Hoàng Kha, cô gái mang vẻ ngoài gợi cảm nhưng ẩn chứa sự cô đơn và khao khát tình yêu mãnh liệt.

Juliet Bảo Ngọc đảm nhận vai Mai, em gái của Trung. Nữ diễn viên cho biết sự tương tác giữa cô và Trần Bảo Sơn diễn ra tự nhiên ngay từ buổi casting, tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng mối quan hệ anh em trên màn ảnh. Quỳnh Laze cũng góp mặt với hình tượng người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và khó khuất phục.

Quang Sự tiết lộ nhân vật thay đổi đến 90% so với kịch bản ban đầu

Nếu Lâm Bích Tuyền đứng trước thử thách của vai chính điện ảnh đầu tay, Quang Sự lại tìm kiếm sự khác biệt trong một hình tượng chưa từng thể hiện. Anh đảm nhận vai Quốc, nhân vật mà anh đánh giá có màu sắc hoàn toàn khác với những vai diễn từng tham gia ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.

"Điều hứng thú nhất ở nhân vật này, khiến Sự quyết định nhận vai, đó là một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với tất cả các nhân vật trước đây của Quang Sự đã tham gia, kể cả mảng phim chiếu rạp hay phim truyền hình", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Quang Sự.

Đáng chú ý, Quang Sự tiết lộ nhân vật Quốc đã có những thay đổi lớn so với kịch bản trước khi bấm máy. Theo anh, sau một buổi trò chuyện, Trần Bảo Sơn chủ động lắng nghe những ý tưởng, góp ý của nam diễn viên về cách xây dựng nhân vật. Quang Sự cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. "Rất may là anh Sơn cũng rất tôn trọng ý kiến của Sự. Những ý kiến đó gần như được sử dụng hết cho nhân vật và nhân vật gần như thay đổi so với kịch bản trước khi bấm máy", anh cho biết.

Quang Sự khẳng định, nhân vật Quốc thay đổi gần 80–90% so với kịch bản trước khi bấm máy. Trần Bảo Sơn là người đưa ra quyết định cuối cùng đối với những điều chỉnh này.

Tiết lộ của Quang Sự cho thấy quá trình xây dựng nhân vật trong "Trên con đường mới" có sự trao đổi giữa đạo diễn và diễn viên, thay vì chỉ dừng lại ở những mô tả ban đầu trên trang kịch bản.

Diễn viên Hoàng Hải và Doãn Quốc Đam cũng có mặt trong bộ phim "Trên con đường mới".

Bên cạnh Quang Sự, bộ phim còn có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An và Doãn Quốc Đam. Doãn Quốc Đam cho biết, yếu tố hành động là một trong những lý do khiến anh hào hứng với dự án. Trong khi đó, Huỳnh Kiến An gặp thử thách khi phải hút xì gà để thể hiện hình tượng ông trùm trong phim.

Các diễn viên Sỹ Hậu và Anthony Hoàng cũng góp mặt với những vai diễn mang màu sắc riêng. Sỹ Hậu đảm nhận vai cảnh sát Kiệt, còn Anthony Hoàng hóa thân thành Minh, nhân vật có tâm lý và tính cách khác biệt so với con người anh ngoài đời.

Lấy bối cảnh thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến, "Trên con đường mới" xây dựng hệ thống nhân vật với những mối quan hệ và xung đột đan xen. Một trong những điểm nhấn được ê kíp giới thiệu là việc Trần Bảo Sơn cùng đoàn phim tái hiện không gian New York ngay tại Việt Nam thông qua thiết kế mỹ thuật, bối cảnh và kỹ xảo điện ảnh. Phim điện ảnh "Trên con đường mới" dự kiến chính thức khởi chiếu ngày 1/1/2027.