Bích Thùy lập cú đúp, CLB Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân

Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân giải bóng đá nữ VĐQG 2026 với 27 điểm sau 12 trận.

Bước vào lượt trận cuối, Thái Nguyên T&T đứng thứ hai, hơn Hà Nội I một điểm. Chiến thắng trước TP.HCM II sẽ giúp đội bóng xứ chè giữ chắc vị trí á quân mà không phụ thuộc kết quả trận đấu giữa Hà Nội I và Than KSVN.

Trước đối thủ đứng cuối bảng, Thái Nguyên T&T chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự TP.HCM II chơi tập trung, khiến đội khách gặp khó khăn trong phần lớn hiệp một.

Phút 38, Bảo Trân khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T. Chỉ bốn phút sau, Bích Thùy nhân đôi cách biệt, giúp đội khách dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 74, Bích Thùy ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả giúp Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải với 27 điểm sau 12 trận, chỉ kém nhà vô địch TP.HCM I một điểm. Cá nhân Bích Thùy cũng giành danh hiệu Vua phá lưới.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I hòa Than KSVN 1-1 trên sân Cửa Ông. Đội chủ nhà vượt lên ở phút thứ 9 nhờ bàn thắng của Nguyễn Thị Hải Yến, trước khi Hải Yến bên phía Hà Nội I gỡ hòa bốn phút sau. Không thể giành chiến thắng, Hà Nội I khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba với 24 điểm.

Trong khi đó, TP.HCM I bất ngờ thua PP Hà Nam 0-2 trên sân nhà. Đội khách ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp hai và ấn định chiến thắng ở phút 88. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của TP.HCM I sau khi sớm đăng quang.

TP.HCM I kết thúc giải với 28 điểm, bảo vệ ngôi vô địch. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất, còn Trần Thị Thu Xuân được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.