Bia Sài Gòn Sông Lam (BSL) báo lãi quý 3 tăng vọt 180% nhờ kiểm soát tốt chi phí

Lợi nhuận bứt phá và khả năng hoàn thành sớm kế hoạch năm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam (mã chứng khoán BSL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 243 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu tăng trưởng, giá vốn hàng bán lại được tiết giảm 2% xuống mức 211 tỷ đồng. Sự chênh lệch tích cực này giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bứt phá lên mức 33 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 155% so với quý 3 năm ngoái.

Hoạt động tài chính cũng mang lại nguồn thu ổn định khi đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 75%, phần lớn đến từ nguồn lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 3,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%. Điểm đáng chú ý trong kỳ là khoản lợi nhuận khác đạt gần 1,2 tỷ đồng, cải thiện hoàn toàn so với con số chỉ hơn 3 triệu đồng của cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính là do các khoản chi phí khác đã được cắt giảm mạnh từ gần 12 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 30 triệu đồng. Tổng hợp các yếu tố trên, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý 3 gần 30 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu đạt 712 tỷ đồng, tăng 12%. Việc duy trì giá vốn hàng bán gần như đi ngang đã giúp lợi nhuận gộp đạt 97 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần. Lợi nhuận sau thuế lũy kế thu về 82 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, doanh nghiệp đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế khi vẫn còn nguyên một quý cuối năm để ghi nhận doanh số.

Duy trì cấu trúc tài sản an toàn với lượng tiền gửi dồi dào

Tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 737 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy tính thanh khoản rất cao khi tài sản ngắn hạn đạt 590 tỷ đồng, chiếm 80% tổng tài sản. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cấu trúc này là khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị 419 tỷ đồng, bao gồm khoản tiền gửi 144 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn từ 7 đến 9 tháng.

Giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 59,2 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Cơ cấu hàng tồn kho tập trung chủ yếu vào nhóm nguyên vật liệu với 30,5 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 16,4 tỷ đồng. Khoản mục hàng mua đang đi trên đường ghi nhận sự sụt giảm mạnh từ 14,3 tỷ đồng của cùng kỳ xuống chỉ còn 1,7 tỷ đồng. Về tài sản dài hạn, doanh nghiệp ghi nhận giá trị 147 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản, phần lớn là tài sản cố định trị giá 135 tỷ đồng.

Ở phần nguồn vốn, nợ phải trả tăng 13% so với đầu kỳ. Cơ cấu nợ tập trung hoàn toàn vào nợ ngắn hạn, nổi bật là khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 141 tỷ đồng, tăng 26%. Doanh nghiệp gần như không phát sinh nợ dài hạn ngoại trừ khoản dự phòng phải trả dài hạn trị giá 172 triệu đồng, không thay đổi so với số liệu đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 560,7 tỷ đồng, tăng 9,2%. Cộng hưởng với kết quả kinh doanh tích cực của quý 3, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đã được nâng lên mức 104 tỷ đồng, tăng 82% so với đầu kỳ.