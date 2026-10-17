Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi hụt hơi trong quý III/2026, lãi giảm hơn một nửa

Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (UPCOM: BSQ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong quý III/2026, Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần đạt 358 tỷ đồng, giảm 10,3% so với mức 399 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm từ 362 tỷ đồng xuống còn 337 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh từ 37 tỷ đồng xuống 20 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 43,8%.

Doanh thu thuần giảm hơn 10%, trong khi chi phí đầu vào gia tăng khiến CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 chỉ đạt 11,5 tỷ đồng (Ảnh: BSQ).

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 751 triệu đồng lên 1,89 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 325 triệu đồng lên 1,58 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng từ 2,6 tỷ đồng lên 3,1 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 3,2 tỷ đồng lên 3,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi báo lãi trước thuế khoảng 14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,5 tỷ đồng, giảm gần 54% so với mức 25 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý III suy giảm do ba nguyên nhân chính gồm: doanh thu bán hàng hóa giảm, chi phí bao bì tăng và giá nhiên liệu, năng lượng cao hơn cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.216 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế 74,3 tỷ đồng, tăng gần 60% so với mức 46,5 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đạt 1.233 tỷ đồng, tăng khoảng 23,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn đạt 483 tỷ đồng, tăng so với mức 413 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 33 tỷ đồng, cao hơn mức 9,3 tỷ đồng tại ngày 1/1/2026. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 86 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi đầu năm chưa có khoản mục này.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 200 tỷ đồng, giảm so với 209 tỷ đồng đầu năm. Hàng tồn kho giảm từ 192 tỷ đồng xuống còn 159 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn đạt 750 tỷ đồng, giảm so với 796 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt 605 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 24 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt 368 tỷ đồng, tăng so với 345 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 145 tỷ đồng lên 194 tỷ đồng. Vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 93 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 864 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Vốn điều lệ duy trì ở mức 450 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 378 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 16/10 cổ phiếu BSQ dừng ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,25% so với phiên trước. Trong phiên, mã này dao động trong khoảng 16.500–17.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 10.300 đơn vị.