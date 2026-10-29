Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB): Sắp chi cổ tức tỷ lệ 20%, lãi gần 84 tỷ đồng sau 9 tháng

Sắp chi trả cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 20%

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã ck: WSB) mới đây thông báo sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 6/11.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng. Cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 17/11/2026. Đây mới là đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên trong năm 2026. Theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, WSB dự kiến chi cổ tức cả năm với tỷ lệ 50% mệnh giá, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Với tỷ lệ sở hữu gần 84,5% vốn điều lệ WSB, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã ck: SAB) là cổ đông hưởng phần lớn số cổ tức được phân phối trong đợt này.

Lãi 9 tháng tăng 15%

Việc WSB duy trì kế hoạch cổ tức bằng tiền ở mức cao diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, WSB ghi nhận doanh thu hơn 757 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp ghi nhận hơn 89 tỷ đồng, tăng 13%, nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu.

Ảnh: WSB

Doanh thu tài chính tăng 34%, trong khi chi phí bán hàng giảm 15% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1%. Sau cùng, lợi nhuận sau thuế đạt 83,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của WSB tại ngày 30/09/2026 đạt hơn 1.016 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt khoảng 709,3 tỷ đồng, tăng so với mức 577,6 tỷ đồng hồi đầu năm; tài sản dài hạn giảm từ 358 tỷ đồng xuống còn 306 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 404 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho ở mức hơn 61,2 tỷ đồng, gần như không thay đổi nhiều so với đầu năm. Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định còn gần 194 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 234 tỷ đồng đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt hơn 196 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 191 tỷ đồng.