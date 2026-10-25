Bia Sài Gòn – Hà Nội chững nhịp trong quý III/2026, lợi nhuận giảm 14%

Báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Bia Sài Gòn – Hà Nội (UPCOM: BSH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với mức 158 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng từ 138 tỷ đồng lên 145 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm từ 19,6 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 12,4% xuống còn 10,4%.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm từ gần 1 tỷ đồng xuống còn 279 triệu đồng, trong khi chi phí bán hàng đạt 644 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 4,6 tỷ đồng lên. Mặc dù mức tăng không lớn, khoản chi phí này vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể trong lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,6 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bia Sài Gòn – Hà Nội đạt 442 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm (Ảnh: BSH).

Trong quý III thu nhập khác đạt gần 225 triệu đồng, tăng mạnh so với mức gần 12 triệu đồng cùng kỳ. Doanh nghiệp ghi nhận kết quả từ hoạt động khác đạt 217 triệu đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 11,8 tỷ đồng, thấp hơn mức 13,7 tỷ đồng của quý III/2025. Diễn biến này cho thấy doanh thu tăng chưa đủ bù đắp áp lực từ giá vốn, khiến hiệu quả sinh lời trong quý III suy giảm.

Trái ngược với diễn biến trong quý III, kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Bia Sài Gòn – Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 451 tỷ đồng, tăng 12% so với mức 403 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với mức hơn 19 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bia Sài Gòn – Hà Nội đạt 442 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 387 tỷ đồng, chiếm khoảng 88% tổng tài sản. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 4,4 tỷ đồng đầu năm lên gần 50 tỷ đồng vào cuối quý III. Cụ thể, tiền đạt hơn 21 tỷ đồng, trong khi các khoản tương đương tiền đạt 28,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 230 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ lên hơn 63 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 44,5 tỷ đồng. Tài sản dài hạn cũng giảm từ 61 tỷ đồng xuống còn 54 tỷ đồng, chủ yếu do giá trị tài sản cố định giảm sau khi tính khấu hao.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9 đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Toàn bộ khoản tăng chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn; nợ dài hạn chỉ ở mức 354 triệu đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đạt 93 tỷ đồng, tăng 57% so với mức 59 tỷ đồng đầu năm. Khoản phải trả người bán cũng tăng từ hơn 11 tỷ đồng lên gần 14 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 317 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn cổ phần được duy trì ở mức 180 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 97 tỷ đồng, tăng so với mức gần 95 tỷ đồng đầu năm.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH) là công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Công ty được thành lập năm 2007. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm bia lon, bia chai và bia hơi. Công ty đang quản lý vận hành Nhà máy bia với công suất 95 triệu lít bia/năm tại cụm công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu diễn ra tại Tp.Hà Nội.