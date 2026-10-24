Bia - Nước Giải khát Sài Gòn - Tây Đô (STD) chìm trong thua lỗ quý 3, giá vốn cao bào mòn lợi nhuận

Lỗ gộp nghìn trọng và đà suy giảm lợi nhuận trong quý 3

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải khát Sài Gòn - Tây Đô đạt doanh thu thuần gần 50 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu sụt giảm, giá vốn hàng bán lại nhích nhẹ do biến động tăng của giá nguyên vật liệu đầu vào. Sự chênh lệch này khiến doanh nghiệp ghi nhận mức lỗ gộp gần 1,8 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gộp hơn 3,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ đạt gần 4,7 tỷ đồng, tăng 34%, chi phí tài chính lại ghi nhận mức tăng gấp đôi lên gần 1,1 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay với hơn 1 tỷ đồng. Ở chiều hướng tích cực hơn, công ty tiết giảm được các khoản chi phí khi chi phí bán hàng giảm về khoảng 263 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 20%, còn hơn 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc gánh thêm khoản lỗ khác hơn 1,5 tỷ đồng đã đẩy kết quả chung của doanh nghiệp chìm sâu trong thua lỗ. Kết quả, Bia - Nước Giải khát Sài Gòn - Tây Đô báo lỗ ròng gần 2,7 tỷ đồng trong quý 3 năm 2026, đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với mức lãi hơn 277 triệu đồng của cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng hoàn thành thấp kế hoạch và bức tranh tài chính thận trọng

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt gần 154 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Giá vốn hàng bán chiếm hơn 152 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp giảm 73%, lùi về mức gần 2,2 tỷ đồng. Sau khi bù trừ các khoản chi phí và ghi nhận khoản lỗ khác hơn 3,4 tỷ đồng, công ty lỗ sau thuế hơn 2,1 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ gần 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bia - Nước Giải khát Sài Gòn - Tây Đô đạt hơn 351 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn ghi nhận hơn 280 tỷ đồng, bao gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 236 tỷ đồng chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức hơn 10 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho được tiết giảm từ gần 31 tỷ đồng xuống còn khoảng 18,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức hơn 86 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, bao gồm hơn 51 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 25 tỷ đồng thuế cùng các khoản phải nộp Nhà nước. Vốn chủ sở hữu duy trì ở mức gần 265 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm còn gần 1,4 tỷ đồng. Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng đầu năm ghi nhận gần 11 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức âm của cùng kỳ, giúp số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng lên hơn 14 tỷ đồng.