Bia Hà Nội Thanh Hóa (THB) báo lãi quý 3 sụt giảm sâu, thoát lỗ nhờ doanh thu từ Habeco

Doanh thu tăng trưởng nhưng chi phí phình to bào mòn lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa ghi nhận doanh thu thuần đạt 525 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này xuất phát từ việc sản lượng tiêu thụ trên thị trường và giá bán sản phẩm đều được điều chỉnh tăng. Lợi nhuận gộp trong kỳ cũng ghi nhận mức tăng 20%, đạt 44,8 tỷ đồng.

Dù doanh thu khởi sắc, gánh nặng chi phí lại trở thành áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chi phí bán hàng tăng 21% lên mức 47 tỷ đồng, chính thức vượt qua con số lợi nhuận gộp tạo ra trong quý. Kéo theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 36% lên 16,5 tỷ đồng. Việc kiểm soát chi phí kém hiệu quả khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty ghi nhận mức lỗ thuần 18,2 tỷ đồng, nới rộng đáng kể so với mức lỗ 13,6 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái.

Doanh nghiệp thoát cảnh thua lỗ chung cuộc hoàn toàn nhờ khoản lợi nhuận khác đạt 21,5 tỷ đồng, phần lớn đến từ nguồn thu bán hàng cho Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Kết quả, lợi nhuận ròng quý 3 chỉ còn 2,6 tỷ đồng, lao dốc 64% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bia Hà Nội Thanh Hóa ghi nhận doanh thu 1.468 tỷ đồng và lãi ròng 5,6 tỷ đồng. Kết quả lũy kế này cũng được định đoạt bởi khoản lợi nhuận khác 61,7 tỷ đồng từ Habeco để bù đắp cho mức lỗ thuần gần 55 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính.

Cơ cấu tài sản biến động và áp lực nợ ngắn hạn gia tăng

Về bức tranh tài chính, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Bia Hà Nội Thanh Hóa đạt 372 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu tập trung ở tài sản ngắn hạn với 303 tỷ đồng, chiếm tới 81% tổng tài sản. Trong đó, lượng tiền phân bổ nhiều nhất ở khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 102 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 113,3 tỷ đồng.

Chi tiết các khoản phải thu cho thấy phải thu khách hàng đạt 57 tỷ đồng. Khoản thu từ Habeco ghi nhận hơn 22 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu kỳ. Công ty cũng không còn ghi nhận khoản phải thu 57 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại thực phẩm và đồ uống Thái Bình Dương. Sự biến động này khiến phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 52%. Hàng tồn kho của doanh nghiệp hiện duy trì ở mức 47 tỷ đồng, giảm 24%, phần lớn là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất dở dang. Khối tài sản dài hạn đạt gần 69 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp phình to lên mức 220 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Áp lực nợ chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn với 202 tỷ đồng. Các khoản mục lớn bao gồm phải trả người bán 35 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 50 tỷ đồng, cùng khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 90 tỷ đồng. Nợ dài hạn cũng tăng 24% lên mức hơn 17 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hiện đạt 152 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 3% so với đầu năm.