Bia Hà Nội - Thanh Hóa (THB) báo lãi 5,56 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ phải trả tăng cao

CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã ck: THB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, THB ghi nhận doanh thu thuần đạt 524,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh lên gần 1 tỷ đồng, gấp 2,55 lần so với cùng kỳ.

Ảnh: THB

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không tương ứng vào lợi nhuận do các khoản chi phí gia tăng đáng kể. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 21% lên 47,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, lên mức 16,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, hoạt động kinh doanh chính của THB ghi nhận khoản lỗ thuần 18,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 13,58 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục thua lỗ, THB vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2,6 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 7,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhuận khác 21,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguồn thu liên quan đến hoạt động bán hàng cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Khoản thu nhập này đã bù đắp phần lớn khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh chính, giúp THB duy trì lợi nhuận trong quý. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn giảm 64% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, THB đạt doanh thu 1.468 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, tăng 39%. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ thuần gần 55 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Nhờ khoản lợi nhuận khác 61,7 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hoạt động bán hàng cho Habeco, THB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 5,56 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của THB đạt 372 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 303 tỷ đồng, tương đương 81% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 102 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 113,3 tỷ đồng. Riêng phải thu khách hàng đạt 57 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu từ Habeco ở mức hơn 22 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của THB cũng giảm 24%, xuống 46,8 tỷ đồng, chủ yếu gồm nguyên vật liệu hơn 26 tỷ đồng và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang gần 11 tỷ đồng. Ở phía tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận gần 69 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm khoảng 44 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9/2026, nợ phải trả của THB đạt 220 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 202 tỷ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp ở mức hơn 17 tỷ đồng, tăng 24%.