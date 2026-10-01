Bịa chuyện chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng rồi báo công an, một thanh niên bị xử phạt

Thông tin từ Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với P.V.T (trú tại thôn Quàn, xã Tứ Kỳ) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Công an xã Tứ Kỳ nhận được trình báo của anh P.V.T về việc bản thân chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng do uống bia say. Sau đó, nam thanh niên đề nghị công an địa phương hỗ trợ thu hồi.

Nam thanh niên P.V.T bị xử phạt về hành vi báo tin giả. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Tứ Kỳ nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, qua phối hợp với ngân hàng và làm việc với các bên liên quan, công an xã xác định, trên thực tế anh T đã tự nguyện cho người quen mượn tiền nhưng bịa chuyện chuyển khoản nhầm để tránh mâu thuẫn gia đình. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, Công an xã Tứ Kỳ đã ra quyết định xử phạt P.V.T số tiền 3,5 triệu đồng theo quy định pháp luật

Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.