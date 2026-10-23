Bịa chuyện bị xe khách chở đến biên giới, liệu có phải bồi thường cho nhà xe?

Một câu chuyện bịa để thuyết phục gia đình mua xe máy đã trở thành thông tin cảnh báo khiến nhiều người lo lắng.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai) đã phát thông báo khẩn về việc có xe khách giả mạo thương hiệu xe Toàn Thắng, đón sinh viên gần trường rồi chở thẳng đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Nhưng hóa ra một nam sinh tên là B.T.H đã bịa chuyện mình bị xe khách giả mạo chở đến gần biên giới như vậy để kể với gia đình và nhà trường vì muốn được gia đình mua cho xe máy để đi học, theo Công an TP. Đồng Nai.

Thư xin lỗi của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

Theo thông tin trên mạng xã hội, nhà xe Toàn Thắng đã phải kiểm tra lại toàn bộ tài xế và phụ xe vì sợ có kẻ gian trà trộn vào.

Vậy nếu câu chuyện bịa của nam sinh viên gây thiệt hại cho nhà xe, thì liệu nam sinh viên có phải bồi thường?

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Ảnh: TPO.

Có thể phải bồi thường, nhưng không phải là chắc chắn

Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn 3 yếu tố cần có: Hành vi xâm phạm, thiệt hại xảy ra và mối quan hệ nhân quả giữa 2 yếu tố này.

Như vậy, mục đích bịa chuyện của nam sinh viên chỉ là thuyết phục gia đình, nhưng mục đích đó không tự động loại trừ trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, cũng chưa thể kết luận nam sinh phải bồi thường chỉ vì đã thừa nhận bịa chuyện.

Một chiếc xe của nhà xe Toàn Thắng. Ảnh: Nhà xe Toàn Thắng, TPO.

Trong trường hợp nào thì nam sinh viên bịa chuyện sẽ phải bồi thường cho nhà xe?

Theo điểm đ Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết nêu trên, người yêu cầu bồi thường phải nêu rõ từng khoản thiệt hại thực tế, mức yêu cầu bồi thường và tài liệu, chứng cứ chứng minh. Thiệt hại vật chất có thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại hoặc thu nhập thực tế bị mất, giảm sút…

Như vậy, nếu nhà xe có yêu cầu bồi thường và có thể làm rõ các tổn thất cụ thể, cũng như căn cứ cho thấy tổn thất do hành vi bị yêu cầu bồi thường gây ra, thì người gây tổn thất (trong sự việc trên là nam sinh viên bịa chuyện) có thể sẽ phải bồi thường.

Với thông tin hiện tại thì chưa đủ cơ sở khẳng định nam sinh sẽ phải bồi thường cho nhà xe. Tuy nhiên, đây cũng là một trường hợp cho thấy chỉ một lời nói dối, một câu chuyện bịa tưởng vô hại cũng có thể dẫn đến trách nhiệm lớn không lường hết được.