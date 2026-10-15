Bị xử phạt vì đăng tin xúc phạm uy tín tổ chức trên mạng xã hội

Chị L.T.S. bị xử phạt 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Khánh Thiện (tỉnh Ninh Bình) phát hiện trong 2 ngày 6 và 7/10, chị L.T.S. (trú tại thôn Bồng Hải, xã Khánh Thiện) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của một đơn vị chức năng ở xã Khánh Thiện.

Công an xã Khánh Thiện đã tiến hành mời chị L.T.S. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, chị L.T.S. nhận thức được hành vi đăng tải bài viết của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của đơn vị chức năng trên.

Chị S. đã gỡ bỏ bài viết, đăng tải thông tin đính chính công khai, cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Khánh Thiện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.S. số tiền 10 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan”.