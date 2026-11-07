Bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về dự án nhà máy xử lý chất thải rắn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của chị L.T.L (SN 1988, trú tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chủ trương triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và uy tín của chính quyền địa phương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và mời chị L.T.L đến làm việc.

Công an làm việc với chị L.T.L.

Tại cơ quan Công an, sau khi được cán bộ chuyên trách tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, chị L.T.L đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, chủ động gỡ bỏ các bài viết vi phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.L số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.