Bị xử phạt vì đăng bài vu khống giáo viên trên mạng xã hội

Đăng bài kèm hình ảnh, thông tin công việc của nữ giáo viên

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T. (SN 1997, trú cùng xã) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin liên quan đến công việc của chị.

Theo nội dung trình báo, bài viết chứa nhiều thông tin bịa đặt, cùng những lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của chị T. Nội dung này thu hút sự chú ý trên không gian mạng, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình của nữ giáo viên.

ông an xã Hòa Tiến xử phạt người đăng bài vu khống trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định Đ.T.T.T. là người đăng tải bài viết.

Làm việc với cơ quan Công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, T. nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết.

Vu khống trên mạng xã hội có thể bị xử phạt

Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt Đ.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng.

Công an xã Hòa Tiến khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ hoặc xúc phạm người khác có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Một nội dung được đăng tải trên mạng có thể nhanh chóng lan truyền và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người bị nhắc đến. Vì vậy, thận trọng trước khi bấm nút đăng tải cũng là cách để tránh những hệ lụy pháp lý không đáng có.