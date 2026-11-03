Bị xử phạt vì báo tin giả với công an

Trước đó, bà T. đến trình báo về việc có một đối tượng lạ mặt vào nhà, sử dụng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Hưng khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định nội dung trình báo của bà T. không đúng sự thật.

Công an xã Hải Hưng làm việc với bà P.T.T.

Thực tế, người phụ nữ này đã mang tài sản chung của hai vợ chồng đi bán, sau đó sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Để che giấu sự việc và tránh bị chồng phát hiện, bà T. đã tạo hiện trường giả, dựng chuyện bị đối tượng lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan Công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, Công an xã Hải Hưng đã xử phạt bà T. 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc trình báo những vụ việc không có thật. Các hành vi vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định.