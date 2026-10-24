Bị xử phạt vì bán tài sản chung rồi báo Công an bị lừa đảo

Công an xã Hải Hưng làm việc với bà P.T.T.

Công an xã Hải Hưng, TP Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với bà P.T.T. (SN 1962, trú tại thôn Tòng Hóa, xã Hải Hưng, TP Hải Phòng) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, bà T. đến Công an xã Hải Hưng trình báo việc bị một người lạ mặt vào nhà, dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung bà T. trình báo không đúng sự thật. Thực tế, bà đã mang tài sản chung của hai vợ chồng đi bán, sau đó sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân.

Để che giấu sự việc với chồng, bà T. tạo hiện trường giả, dựng chuyện bị người lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ vụ việc, Công an xã Hải Hưng khuyến cáo người dân cung cấp thông tin trung thực, không trình báo những vụ việc không có thật đến cơ quan chức năng. Hành vi cố ý báo tin giả sẽ bị xử lý theo quy định.