Bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì rao bán cò, vạc trên Facebook

Qua rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông V.V.L. (SN 1987, trú tại khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông) đăng các bài viết, hình ảnh quảng cáo bán cò, vạc không có nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà riêng trường hợp vi phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3, Chi cục Kiểm lâm thành phố làm việc trực tiếp với ông L. để xác minh.

Tại buổi làm việc, ông L. thừa nhận toàn bộ nội dung, hình ảnh rao bán đều do mình đăng tải nhằm bán kiếm lời.

Kiểm tra thực tế tại nhà riêng của ông L., lực lượng chức năng không phát hiện việc tàng trữ cò, vạc như thông tin trên Facebook.

Tuy nhiên, qua xác minh các bài đăng và làm việc với chủ tài khoản, cơ quan chức năng xác định ông L. có hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Sau khi được giải thích, ông L. đã gỡ bỏ các bài đăng quảng cáo. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L. số tiền 7,5 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh động vật rừng trên mạng xã hội.

Với khả năng tiếp cận nhiều người xem, Facebook đang bị một số cá nhân lợi dụng để đăng bài quảng cáo, tìm người mua cò, vạc và các loại động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh các tài khoản có dấu hiệu vi phạm, xử lý hoạt động quảng cáo, mua bán động vật rừng trái phép trên không gian mạng.