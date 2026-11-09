Bị xe tông trứng, người phụ nữ còn phải đền hơn 700 triệu đồng

Tháng 12/2024, bà Buckman, 68 tuổi, đang lái xe đi làm ở Toronto, Canada, thì gặp tai nạn. Khi bà rẽ trái tại một ngã tư, ôtô khác tông mạnh vào xe bà từ phía sau. Cảnh sát xác nhận chiếc xe kia chở nhóm nghi phạm đang tháo chạy sau vụ cướp tiệm vàng gần đó.

Bà Buckman kể chỉ nhớ tiếng va chạm và tiếng phanh rít. Trước cú đâm, bà không nhìn thấy chiếc xe kia. Va chạm khiến bà bất tỉnh, còn xe của bà đâm vào cột điện rồi bốc cháy. Một người qua đường đập kính, kéo bà ra ngoài và đưa sang xe khác chờ cấp cứu. Chiếc ôtô bị hủy hoại hoàn toàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CP24↵

Đến tháng 7/2026, bà nhận được thông báo từ thành phố Toronto yêu cầu bồi thường 28.848 USD (khoảng 740 triệu đồng) cho cột điện hư hỏng. Theo thông báo, nếu không thanh toán đầy đủ, bà có thể bị kiện hoặc bị gạch tên khỏi danh sách cấp giấy phép lái xe.

“Tôi thực sự bàng hoàng, hoàn toàn sốc. Tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra”, bà nói.

Bà liên hệ với thành phố, giải thích rằng mình không thể xoay xở khoản tiền lớn trong thời gian ngắn. Thành phố đồng ý gia hạn nhưng vẫn yêu cầu bà thanh toán. Biên bản của cảnh sát xác định bà có lỗi chính vì rẽ trái mà không nhường đường cho chiếc xe đang đi thẳng.

Không đồng tình, bà Buckman tìm cách khiếu nại và liên hệ với viên cảnh sát từng xử lý hiện trường. Người này nói không còn nhớ vụ tai nạn. Sau khi bà làm việc với bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm đồng ý trả toàn bộ hóa đơn cho thành phố.

Đại diện Toronto cho biết thành phố gửi hóa đơn sửa chữa cho chủ xe gây hư hại tài sản công và khuyến nghị họ chuyển hóa đơn cho bên bảo hiểm. Cảnh sát Toronto giải thích họ xác định lỗi dựa trên bằng chứng tại hiện trường, hư hại của các xe và lời khai. Vụ cướp tiệm vàng được xem xét riêng với vụ va chạm.

Sau tai nạn, cơn đau cổ kéo dài ảnh hưởng đến công việc điều dưỡng của bà Buckman. Bà nghỉ hưu sớm hơn dự định vào ngày 31/3/2026, sau 40 năm làm việc trong ngành y.