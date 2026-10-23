Bị xe tải mất lái lao trúng, người đàn ông đi bộ tử vong thương tâm

Vào khoảng 5h30 ngày 23/10, tại Km 189+900, quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và người đi bộ khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải biển số 49H-032.xx (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đồng Nai đi Đà Lạt.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ mất lái, tông vào lan can bên phải đường rồi va chạm với ông P.N.D (trú xã Tân Hội) đang đi bộ sang đường.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến ông D tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.